Cómo la CIA y la inteligencia militar de EEUU fueron clave en la captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro se desarrolló tras una operación del gobierno de Estados Unidos, diseñada y aprobada por el presidente Donald Trump, que integró recursos de inteligencia de la Central Intelligence Agency con unidades militares de élite, según informes oficiales.

La misión, denominada internamente “Operation Absolute Resolve”, fue preparada durante meses y combinó trabajo encubierto de inteligencia con ejercicios de entrenamiento de fuerzas especiales, detalló Reuters en su cobertura.

The New York Times reportó que funcionarios de la CIA operaron clandestinamente en Venezuela desde agosto previo al operativo. Esa unidad recopiló datos sobre los patrones de movimiento de Maduro, incluyendo información obtenida por una fuente infiltrada dentro del propio gobierno venezolano, lo que fue clave para la planificación de la misión.

Según el diario estadounidense, la operación incluyó vigilancia continua, recopilación de datos humanos y tecnológicos, y seguimiento específico de la ubicación del presidente venezolano en los días previos a la captura.

Antes del asalto, las fuerzas estadounidenses construyeron réplicas de posibles ubicaciones de Maduro para ensayar entradas tácticas, basándose en la inteligencia obtenida, lo que redujo los márgenes de error en el operativo, reportó Reuters.

La operación no solo usó la CIA, sino que combinó fuerzas militares como Delta Force, aviación, logística de Fuerzas Armadas y apoyo de múltiples agencias federales, todos coordinados bajo la planificación aprobada por la Casa Blanca.

Maduro y su esposa fueron capturados en Caracas y posteriormente trasladados a bordo de un avión militar hacia territorio estadounidense, donde enfrentan cargos federales posteriores a la operación de captura.

Los reportes de Reuters y The New York Times coinciden en que la inteligencia encubierta fue un factor determinante para la ejecución efectiva de la misión sin mayores contratiempos para los equipos de captura, un elemento que ha marcado la diferencia en operaciones militares de alto riesgo modernas.