El Papa sobre Venezuela: hay que superar la violencia y garantizar la soberanía

"Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela", con estas palabras el Santo Padre León XIV inició su llamamiento después de la oración mariana del Ángelus de este domingo 4 de enero de 2026 en la Plaza de San Pedro tras los recientes acontecimientos en el país latinoamericano.

"El bien del amado pueblo venezolano -aseveró- debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, y trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica".

"Por eso, rezo y los invito a rezar, confiando nuestra oración a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles", concluyó el Romano Pontífice.

A su vez, el Papa expresó su cercanía a quienes están afligidos por la tragedia ocurrida en Crans-Montana, Suiza, en la noche de Año Nuevo: "Aseguro mis oraciones por los jóvenes fallecidos, por los heridos y por sus familiares", sostuvo el Obispo de Roma.

El Sucesor de Pedro invitó a los fieles a seguir teniendo fe "en el Dios de la paz", así como a rezar y ser solidarios con los pueblos que sufren a causa de las guerras.