Se prevén subas de hasta el 40% en las facturas del gas natural

Por el recorte de beneficios que rige desde el pasado 1 de enero en los subsidios energéticos nacionales, las tarifas medias del gas natural se ubicarán un 23% por encima de los valores de 2025 y el mayor impacto recaerá en los hogares de bajos ingresos, con incrementos superiores al promedio, debido a una mayor cobertura sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Así lo adelantó la consultora especializada Economía y Energía, con un exhaustivo análisis de las consideraciones técnicas y nuevos parámetros contenidos en decreto 943/2025, con el cual el gobierno nacional oficializó la puesta en marcha del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Subsidios reducidos

Con el SEF, como se lo conoce por sus siglas, los subsidios que se venían aplicando hasta diciembre en la energía eléctrica y el gas natural a través de la segmentación que agrupaba a hogares en tres categorías tarifarias ajustadas en función de sus ingresos, quedaron reducidos a una única categoría de beneficiarios.

El nuevo esquema suprimió las tarifas diferenciadas que tenían usuarios residenciales N1 (altos ingresos), N2 (bajos ingresos) y N3 (ingresos medios). A partir de los consumos de este mes solo habrá hogares con y sin subsidios. Y en el caso puntual del gas natural, el SEF comprende una serie de modificaciones que impactarán no solo en las facturas de los usuarios del servicio que tiene como distribuidora en Salta a la empresa Naturgy (Gasnor), sino que abarcan además al gas propano por redes y a las garrafas de GLP.

Mayor control

Para conservar el subsidio que atempera las facturas con tarifa subvencionada, el grupo familiar deberá tener ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un Hogar 2. De acuerdo con la última medición del INDEC, los hogares con ingresos superiores a $ 3.771.987 quedan excluidos de toda asistencia.

Además de ese tope de ingresos, establecido como criterio de elegibilidad principal, para seguir recibiendo una bonificación en sus facturas los beneficiarios de la tarifa subsidiada deberán reunir otros supuestos de vulnerabilidad específicos inherentes a patrimonio y condición socioeconómica.

Sitio para consultas

Tras la implementación del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el gobierno nacional presentó un sitio web oficial para atender consultas y reclamos relacionadas con el nuevo régimen que recortaría subsidios energéticos a cerca de 7,5 millones de hogares en todo el país.

El sitio es: argentina.gob.ar/subsidios. Allí usuarios podrán consultar si reciben o no la asistencia estatal y realizar los reclamos que consideren necesarios.

Nuevo registro

Con el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), queda disuelto el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), cuya base será migrada automáticamente al SEF.

Quienes estaban inscriptos en el RASE no deberán volver a anotarse, pero podrán actualizar información de su Declaración Jurada y consultar su situación a través de la opción Trámites de la aplicación Mi Argentina.

Garrafas

En situación distinta quedan los grupos familiares que dependen de garrafas. Quienes eran beneficiarios del Programa Hogar deberán inscribirse nuevamente bajo la nueva modalidad del SEF.

El 43,9% de los hogares argentinos no tiene acceso a gas natural por redes. En Salta, el porcentaje es superior a la media. Hasta diciembre el Programa reemplazado por el nuevo régimen de subsidios focalizados asistía a 3,9 millones de hogares con una cobertura que llegó a representar solo el 8,5% del precio final de la garrafa, cuando en 2022 cubría cerca del 80%. El precio promedio nacional de la garrafa rondaba los $20.852, lo que implica que el subsidio efectivo había quedado reducido a un monto marginal .

Con el nuevo esquema, el beneficio pasa a cubrir el 50% del precio del gas envasado, pero con un límite mucho más restrictivo: Hasta dos garrafas mensuales solo entre mayo y septiembre, y una garrafa mensual el resto del año.

Facturas de gas

En el servicio de gas natural, la bonificación al consumo prevista en el nuevo régimen queda acotada a los meses de mayor demanda, entre abril y septiembre, mientras que durante el resto del año los hogares deberán afrontar el precio pleno del gas en PIST.

Así, en los meses templados -con menores consumos que los de los meses más fríos del año, pero sin subsidios- las facturas registrarían saltos interanuales de hasta el 40%, incluso para usuarios con ingresos medios y bajos.

En las zonas del país abastecidas con propano por redes, el panorama es más incierto, porque si bien este segmento también fue incluido en el nuevo régimen de subsidios focalizados, la Secretaría de Energía de la Nación aún no reglamentó el sendero de precios ni el mecanismo de bonificaciones.

El objetivo fiscal

Con el nuevo esquema que rige desde el pasado 1 de enero, de modo unificado para la electricidad, el gas por redes y las garrafas, en reemplazo de la segmentación tarifaria que estaba establecida en función del nivel de ingresos de usuarios residenciales y el Programa Hogar, el gobierno nacional se propuso reducir este año los subsidios energéticos del 0,9% del PBI al 0,5% (3.000 millones de dólares).

Tras esa meta, el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que rige desde el pasado 1 de enero reduciría en 2026 el volumen de energía subvencionada en torno al 44% sobre el gas y de 15% en la electricidad, con impacto en las facturas de cerca de 7,5 millones de hogares.