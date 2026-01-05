River ya tiene a su tercer refuerzo y Armani se lesionó

El defensor uruguayo del Flamengo de Brasil, Matías Viña, es nuevo refuerzo de River que adquirió sus servicios a préstamo por un año y con una obligación de compra de la mitad de su ficha.

El tres veces campeón de la Copa Libertadores de América viajará esta tarde de Rio de Janeiro a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y, en horas del lunes, emprender vuelo hacía la ciudad neuquina de San Martín de Los Andes donde River está realizando la pretemporada.

Sin lugar en Flamengo y opacado por Alex Sandro y Ayrton Lucas en el lateral izquierdo, el defensor aceptó sumarse al ´Millonario´ con el objetivo de realizar un buen semestre individual que le haga ganarse un lugar entre los 26 jugadores que el entrenador argentino de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, eligirá para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Formado en Nacional de Montevideo donde debutó en 2017, el defensor disputó 47 partidos, marcó 5 goles y conquistó 6 títulos nacionales en el ´Bolso´ hasta enero de 2020 cuando fue vendido al Palmeiras de Brasil por 8.3 millones de dólares.

En el equipo de San Pablo disputó 70 encuentros, anotó 5 tantos y conquistó 4 títulos, entre ellos, dos Copas Libertadores. En 2021, Viña recaló en la Roma de Italia a cambio de 13 millones de dólares y, en la capital italiana, conquistó la UEFA Conference League 2021/22 y jugó 44 partidos en dos años hasta salir cedido al Bournemouth de Inglaterra y el Sassuolo.

Al retorno de su préstamo en Sassuolo en enero de 2024, el defensor oriundo de Canelones fue traspasado al Flamengo de Brasil por 8.1 millones de dólares y, en el equipo carioca, jugó 32 partidos, marcó un gol y conquistó cuatro títulos, entre ellos, la última Copa Libertadores ganada al Palmeiras en Lima, Perú.

Armani se pierde los amistosos de River

Franco Armani se perderá los amistosos de pretemporada de River Plate luego de sufrir una lesión muscular en el gemelo derecho. La molestia se produjo durante los trabajos que el plantel realiza en San Martín de los Andes.

Según confirmó el cuerpo médico del club a la Agencia Noticias Argentinas, el arquero será preservado en los encuentros de preparación, aunque llegaría en condiciones para el debut en el Torneo Apertura.

La lesión del capitán del “Millonario” encendió las alarmas en el inicio de la pretemporada, aunque desde el cuerpo técnico llevaron tranquilidad y remarcaron que se trata de una dolencia de bajo grado. La decisión de no utilizarlo en los amistosos responde a un plan preventivo, con el objetivo de evitar una recaída y asegurar su presencia en el arranque del campeonato.

Armani, de 39 años, es una pieza clave en la estructura del equipo y uno de los referentes del vestuario, por lo que su evolución es seguida de cerca por el cuerpo médico. En los próximos días, el arquero realizará trabajos diferenciados y un plan de recuperación progresivo, que incluirá ejercicios de fortalecimiento y reacondicionamiento físico.

Mientras tanto, el entrenador aprovechará los partidos de preparación para evaluar alternativas bajo los tres palos y darle minutos al arquero suplente: Jeremías Ledesma.