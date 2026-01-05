La venta de autos en Salta, entre las peores del país

El mercado automotor salteño volvió a cerrar el año por debajo del promedio nacional. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en diciembre en la provincia se patentaron 444 vehículos 0 kilómetro, lo que representó una caída del 28,6% interanual y un retroceso del 39,7% en comparación con noviembre, cuando se habían registrado 736 unidades.

La magnitud de la baja mensual ubicó a Salta entre las provincias con mayor contracción del país en el cierre del año. En términos interanuales, el desempeño también fue negativo y contrastó con varias jurisdicciones que lograron cerrar diciembre con subas respecto de 2024.

En el ranking nacional, Salta quedó en el puesto 11, con apenas el 1,9% del total de patentamientos, muy lejos de los principales distritos del país y por debajo de provincias con menor peso poblacional. Con el resultado de diciembre, Salta cerró 2025 con 13.878 vehículos patentados, lo que implicó un crecimiento anual del 13,7% respecto de 2024. Si bien el dato (absoluto) es positivo, se trató de uno de los aumentos más bajos de toda Argentina.

Rezagada en el NOA

El contraste es marcado: a nivel país, los patentamientos crecieron 47,8% en el acumulado del año. Incluso dentro del NOA, Salta quedó rezagada frente a provincias como Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y La Rioja, que registraron subas anuales de entre el 50% y el 65%.

El bajo crecimiento local respondió, en gran medida, al deterioro registrado en el segundo semestre. Tras un primer tramo del año con números dinámicos, desde julio el mercado salteño acumuló meses de retrocesos que terminaron diluyendo casi por completo la recuperación inicial. Desde el sector concesionario señalaron que la caída del poder adquisitivo y las dificultades de financiamiento golpearon con más fuerza en la provincia.

Los más vendidos

En diciembre, Volkswagen fue la marca más vendida del país, con 3.496 unidades, seguida muy de cerca por Toyota, que registró 3.350 patentamientos. En el acumulado anual, la automotriz japonesa mantuvo el liderazgo, con más de 97.000 unidades vendidas.

El tercer lugar mensual fue para Renault, seguida por Ford y Chevrolet, en un mercado donde las cinco principales marcas concentraron más de la mitad de las ventas totales. En cuanto a modelos, la Toyota Hilux volvió a liderar el ranking nacional, con 1.805 unidades patentadas en diciembre. La siguieron la Ford Ranger (964), el Volkswagen Tera (847) y el Ford Territory (807).

Los datos del NOA

El cierre de 2025 mostró un retroceso generalizado del mercado automotor en el NOA, aunque con fuertes diferencias entre provincias. En el acumulado anual, Salta registró el crecimiento más bajo del NOA.

En Tucumán , diciembre cerró con 509 patentamientos, una baja del 45,9% respecto de noviembre y del 4,9% interanual. Aun así, el año terminó con 16.334 unidades, lo que representó un crecimiento del 50,5%, muy por encima del registro salteño.

Jujuy contabilizó 270 unidades en diciembre, con una caída mensual del 26,6%, pero una suba interanual del 22,2%. En el acumulado del año, alcanzó 7.475 patentamientos, un 51% más que en 2024.

En Santiago del Estero , se patentaron 259 vehículos, con una baja del 32% mensual y una mejora interanual del 20,5%. El año cerró con 6.930 unidades, un crecimiento del 63,9%, uno de los más altos de la región.

Catamarca registró 164 patentamientos en diciembre, con una caída del 35,4% mensual y del 22,6% interanual. El acumulado anual fue de 4.849 unidades, con una suba del 45,3%.

La Rioja cerró el mes con apenas 91 vehículos, una baja del 31,6% mensual y del 12,5% interanual, pero acumuló 3.254 patentamientos en el año, con un crecimiento del 65,9%, muy por encima del promedio de Salta.

En el plano nacional

La Asociación de Concesionarios de Automotores de Argentina informó que en diciembre se patentaron 23.997 vehículos, lo que representó una caída del 32,3% frente a noviembre, un comportamiento habitual para el último mes del año, marcado por menos días hábiles y factores estacionales.

Sin embargo, en la comparación interanual, el mercado automotor mostró una suba del 10,3%, y el balance anual fue ampliamente positivo. En todo 2025 se patentaron 612.178 vehículos 0 km, el mejor registro desde la salida de la pandemia y un 47,8% más que en 2024.

Desde Acara destacaron que, pese a la caída de diciembre, el sector logró consolidar un año de fuerte recuperación, impulsado por la normalización de la oferta, la mayor previsibilidad del mercado y una mejora relativa en las condiciones de financiamiento.