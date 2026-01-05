Reyes Magos: los regalos subieron 33% y el gasto promedio será de $59.500

Los regalos para el Día de Reyes Magos, que se celebra mañana, registran un aumento de hasta el 33% con relación al año pasado y el gasto promedio alcanzará los $59.500 por obsequio, según estimó un informe de la consultora Focus Market.

El reporte reveló que la proyección de la demanda para esta fecha indica que el 38% regalará Juguetes, el 20% Indumentaria y el 14% libros didácticos, entre otros.

En la categoría de mayor requerimiento, los precios subieron por debajo de la inflación.

De esta manera, precisó que los mismos juguetes relevados en 2025 tienen un aumento interanual de hasta un 33%, donde el juego de memoria que en el año pasado tenía un precio de $28.491, en 2026 su precio es $37.990.

Con el relevamiento de precios elaborado, la consultora proyectó que este año el gasto promedio por regalo es de $59.500, lo que representa un 25% más que el año anterior, ya que en 2025 el costo alcanzó los $47.460.

Entre el Top 10 de los juguetes más pedidos por los chicos, los precios arrancan en $9.000 con un Juego de Magia, una Mascota interactiva por $31.500, Monopatín por $184.000, y el Robot Vader (70cm) por $499.950, entre otros.

Al analizar la variación de precios por debajo de la inflación, el director de Focus Market, Damián Di Pace indicó que "es un nivel de competencia muy elevado donde el sector absorbió parte de los costos para sostener el volumen de ventas en una fecha clave, ofreciendo aumentos más moderados que el nivel general de precios acompañado de ofertas".