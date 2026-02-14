Europa "debe hacer más" en defensa

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, dijeron ayer durante un encuentro trilateral en Múnich que Europa debe "hacer más" para mejorar su defensa y seguridad colectivas, según informó Downing Street en un comunicado.

En los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, los mandatarios de las tres potencias, que se conocen conjuntamente como el E3, abordaron la actual situación geopolítica en el continente, con especial atención a la guerra en Ucrania y los esfuerzos diplomáticos para lograr el fin del conflicto, que tiene ya casi cuatro años.

Un portavoz de Downing Street (residencia oficial y oficina de Starmer) declaró que, al abordar la escala del reto al que Europa se enfrenta, los líderes de Alemania, Francia y el Reino Unido reafirmaron su compromiso a seguir trabajando unidos, junto a otros socios, para reforzar su defensa y seguridad colectivas.

La nota añade que los líderes coincidieron en que Europa "debe dar un paso adelante y hacer más para compartir esa carga -en referencia a la seguridad y la defensa- mientras protege la fuerza duradera de la coalición euroatlántica".

"Debemos aprovechar nuestra enorme capacidad de defensa para intensificar nuestra seguridad compartida y cumplir con los ciudadanos de nuestros países", defendió el primer ministro británico.

Antes de la reunión del E3, Starmer y Merz se reunieron por su parte. "No hay seguridad británica sin seguridad europea. No hay seguridad europea sin seguridad británica. Así que tenemos que trabajar juntos", reiteró Starmer a Merz.