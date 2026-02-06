Kiev y Moscú realizaron un canje de prisioneros

Rusia y Ucrania cerraron ayer su segunda ronda de contactos directos bajo mediación de Estados Unidos en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, con un acuerdo que ha propiciado el primer canje de prisioneros del año y con el compromiso de las tres partes de volver a reunirse pronto para seguir negociando un acuerdo que ponga fin a la guerra.

En paralelo, EEUU y Rusia acordaron restablecer el diálogo militar de alto nivel que fue suspendido en otoño de 2021, pocos meses antes de la invasión rusa de Ucrania, y que es "esencial para lograr y mantener la paz", señaló en su cuenta de X el mediador estadounidense, Steve Witkoff, tras la cita en Abu Dabi.

Fue también el representante especial del presidente estadounidense, Donald Trump, para misiones de paz quien anunció primero en la misma red social que rusos y ucranianos habían acordado liberar un total de 314 prisioneros de guerra.

Intercambio

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó poco después en una rueda de prensa en Kiev junto con el primer ministro polaco, Donald Tusk, que 157 ucranianos habían vuelto ya a casa del cautiverio ruso.

El jefe de gabinete de Zelenski, Kirilo Budánov, explicó en su cuenta de X que 139 de los prisioneros ucranianos liberados estaban privados de libertad en Rusia desde el primer año de la guerra, 2022.

Budanov dijo que el grupo de cautivos ucranianos canjeados incluía también algunos civiles.

Los cautivos rusos incluidos en el canje también han iniciado su retorno a casa.

Antes de entrar en territorio de la Federación Rusa, 157 prisioneros de guerra y tres ciudadanos de la región rusa de Kursk -donde en su día ocuparon una pequeña parte del territorio las fuerzas ucranianas- recibieron asistencia médica y psicológica en Bielorrusia.