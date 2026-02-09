Ganó Seguro en Portugal y vuelve la izquierda tras 20 año

El exministro socialista António José Seguro se impuso ayer en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal frente al líder de ultraderecha André Ventura, en un resultado que devuelve a la izquierda el control del Palacio de Belém después de veinte años.

Con el 96,38 % de los votos escrutados, Seguro alcanzó el 66,31 % de los sufragios, mientras que Ventura obtuvo el 33,69 %, según los datos oficiales.

Los primeros sondeos a pie de urna ya anticipaban una victoria contundente del candidato socialista, con proyecciones que lo situaban entre el 67 y el 71 % de los votos. De confirmarse ese techo en el resultado final, Seguro podría incluso superar el récord histórico de Mário Soares, reelegido en 1991 con el 70,35 %.

Tras conocerse las tendencias irreversibles, Ventura reconoció públicamente la derrota. "Parece que no he conseguido hacer lo que me proponía, que era vencer en estas elecciones", admitió el dirigente del partido de extrema derecha Chega, y adelantó que felicitará a su rival una vez que los resultados definitivos queden confirmados.

Seguro, en cambio, optó por un tono conciliador y elogió la participación ciudadana. "Mi primera palabra es simple: el pueblo portugués es el mejor pueblo del mundo, excelente, con una responsabilidad cívica enorme y con un apego a los valores democráticos", afirmó ante la prensa en Caldas da Rainha, donde reside.

Más de once millones de portugueses estaban convocados a las urnas para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, quien deja la Presidencia tras dos mandatos consecutivos y diez años en el poder.

La jornada electoral se desarrolló en un contexto de fuertes temporales que afectaron al país durante las últimas dos semanas, con inundaciones, destrozos y al menos siete fallecidos. El mal tiempo obligó incluso a aplazar por una semana los comicios en algunas zonas especialmente afectadas, que suman 36.852 electores, donde se votará el próximo 15 de febrero.

Días antes de la votación, Ventura había solicitado formalmente un aplazamiento general de las elecciones, pero la legislación portuguesa no permite suspenderlas a nivel nacional por razones climáticas, sino que solo habilita postergaciones puntuales a pedido de cada municipio.