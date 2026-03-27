Trump mete presión y apunta al petróleo iraní

El presidente de Donald Trump volvió a endurecer su postura frente a Irán en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y dejó abierta una posibilidad que podría marcar un punto de quiebre: tomar el control del petróleo iraní. "Es una opción", afirmó ante periodistas en Washington, sin dar mayores precisiones. Sugirió que una resolución con Irán podría parecerse a Venezuela, donde EEUU derrocó a Nicolás Maduro y comenzó a trabajar con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Sus declaraciones se producen en un contexto de alta tensión por el cierre parcial del Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. En ese marco, Trump buscó minimizar el impacto para su país. "Tenemos muchísimo petróleo. Nuestro país no se ve afectado por esto", aseguró, y afirmó que EEUU cuenta con reservas superiores a las de Arabia Saudí y Rusia.

Y dejó en claro que no siente presión por alcanzar un acuerdo. "No estoy desesperado. Soy lo opuesto a estar desesperado. No me importa", sostuvo durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, en línea con una estrategia de máxima presión sobre Teherán.

Nuevo plazo

En paralelo, anunció la extensión del ultimátum para que Irán reabra completamente el paso marítimo. El nuevo plazo vence el 6 de abril, luego de que, según explicó, el propio gobierno iraní solicitara más tiempo en el marco de negociaciones que "están progresando muy bien". La advertencia sigue vigente: si no hay avances concretos, EEUU podría avanzar con ataques sobre infraestructura clave, como centrales eléctricas.

Trump insistió en que será Irán quien deba dar el primer paso para frenar el conflicto, mientras Washington mantiene abiertas tanto la vía diplomática como la militar en una crisis que impacta de lleno en el mercado energético global y en la estabilidad de toda la región.

Eliminan a jefe naval

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo ayer que un ataque aéreo de su país mató a Alireza Tangsiri, comandante de la armada de la Guardia Revolucionaria iraní. "Anoche (por este miércoles), en una operación precisa y letal, las FDI eliminaron al comandante de la marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con altos oficiales del mando naval", dijo Katz. "El responsable de la operación de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz a la navegación fue asesinado en una explosión", declaró.

Katz calificó la operación como "un mensaje importante para nuestros socios de EEUU, que refleja la ayuda de las FDI para la reapertura del estrecho".