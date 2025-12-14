Inversores de Rio Tinto visitaron Salta en medio de la apuesta minera del litio

Salta fue uno de los principales destinos esta semana de una delegación de 30 inversores y analistas internacionales que llegaron al país invitados por Rio Tinto para conocer de primera mano el avance del proyecto Rincón Litio, el de mayor inversión de la minera que cuenta con otros proyectos en el norte argentino. La visita incluyó un recorrido por las instalaciones de la empresa en salar salteño, la presentación técnica del desarrollo industrial y la inspección del centro de entrenamiento que la empresa mantiene en la avenida Tavella, entre otras actividades. La comitiva estuvo acompañada por directivos regionales y equipos técnicos que expusieron el estado de obra, los procesos previstos y el plan de puesta en marcha industrial.

La presencia del grupo coincidió con la circulación de información interna a la que accedió El Tribuno. Se trata del documento estratégico "Lithium Deep Dive 2025", presentado el 8 de diciembre frente a analistas y fondos internacionales. En ese archivo, la compañía afirma que Argentina es "la piedra angular" de su estrategia mundial de litio y detalla el peso que tendrán Salta, Catamarca y Jujuy dentro del crecimiento global del negocio. El reporte indica que la reorganización internacional de la empresa se apoya en dos nodos principales: Canadá, orientado a proyectos de extracción de litio de roca, y Argentina, donde se concentran los desarrollos en salmueras, encabezados por Rincón en Salta y los proyectos Fénix, Sal de Vida y Olaroz en Catamarca y Jujuy.

De acuerdo con la información interna, el conjunto de proyectos en el NOA reúne una de las mayores bases de recursos de litio del mundo. El área que abarca Olaroz, Cauchari y Rincón supera los 37 millones de toneladas de recursos de litio para batería, mientras que la zona de Salar del Hombre Muerto, donde se desarrollan los proyectos Fénix y avanza Sal de Vida, suma otros 19 millones. El documento destaca que esta escala es uno de los factores determinantes para que el país se convierta en el centro global de operaciones de la compañía en litio.

Simon Trott, el CEO global de Rio Tinto, que visitó Salta.

El análisis interno también subraya los costos operativos proyectados en el país, que van desde cinco dólares por kilo en Fénix hasta seis o siete dólares en Olaroz y Sal de Vida. Para Rincón, en particular, se estima un costo inferior a los cinco dólares por kilo gracias a la aplicación de tecnología de extracción directa por adsorción selectiva, considerada una de las innovaciones centrales del proyecto. Este sistema permite acelerar el procesamiento, reducir la superficie de evaporación y optimizar el uso de agua, lo que eleva la competitividad del desarrollo salteño.

Cronograma

Según el cronograma presentado a los inversores, Rincón comenzó su construcción industrial a mediados de este año. La fase mecánica del primer tren de producción se completará en 2027, mientras que la primera producción comercial está prevista para 2028, con una curva de incremento gradual hasta alcanzar las 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería (LCE). La vida útil estimada es de cuarenta años, respaldada por un recurso de 11,7 millones de toneladas LCE. La empresa proyecta que, con las ampliaciones simultáneas en Catamarca y Jujuy, su capacidad total en Argentina superará las 200.000 toneladas anuales hacia 2028.

El documento resalta, además, el impacto del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en la viabilidad del proyecto. Rincón ya fue aprobado bajo este esquema, con una inversión de US$2.700 millones.

Vista aérea de la planta de Rio Tinto en la Puna.

Perspectivas

En la recorrida de la comitiva por el norte argentino, el CEO global de Rio Tinto, Simon Trott, mantuvo encuentros en Buenos Aires con representantes del Gobierno y del sector privado. En declaraciones con el diario La Nación, Trott señaló que la calidad de los recursos y la capacidad técnica del personal local fueron determinantes para expandir la presencia de la minera en el país.

"Me sorprendió gratamente la capacidad local", afirmó en la entrevista publicada por el medio porteño, donde también sostuvo que Argentina será "muy importante" para la compañía en las próximas décadas. Según explicó, la decisión de traer a treinta inversores internacionales busca mostrar in situ la escala de los proyectos, la experiencia de los equipos y las perspectivas de crecimiento.

Trott explicó además que la compañía proyecta invertir cerca de tres mil millones de dólares en su negocio de litio en el país y que evalúa nuevas oportunidades, incluso en cobre, un mineral que considera estratégico en la transición energética. También destacó que el mercado del litio mantendrá una demanda sostenida en los próximos años, con tasas de crecimiento anual cercanas al 13% hasta 2035, aunque acompañado por la volatilidad propia de esta industria.