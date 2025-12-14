PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
14 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Corte de Justicia de Salta
manejo del fuego
karting
Noche de los museos
Torneo Nacional de Ligas
Torneo Regional Amateur
relatos de salta
Finca Karina
Finca Karina
Corte de Justicia de Salta
manejo del fuego
karting
Noche de los museos
Torneo Nacional de Ligas
Torneo Regional Amateur
relatos de salta
Finca Karina
Finca Karina

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Minería

Propuesta formativa para la minería

Busca fortalecer la capacitación técnica y profesional mediante cursos especializados.
Domingo, 14 de diciembre de 2025 00:58
Una de las capacitaciones de este año.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una nueva propuesta de formación especializada en minería fue presentada con el objetivo de fortalecer la capacitación técnica y el perfil profesional de quienes buscan insertarse o desarrollarse en uno de los sectores estratégicos de la economía.

La iniciativa es impulsada por la consultora Viosomos y ofrece una amplia grilla de cursos que incluye Introducción a la Minería, Minería de Litio, Minería de Cobre y Metales Asociados, Operación y Mantenimiento en Plantas Mineras, Logística y Gestión Minera, Perforación Minera y Técnicas en Laboratorio Minero. A esta oferta se suman capacitaciones en Ciencias de Datos aplicadas a la minería, en niveles básico–intermedio y avanzado, una disciplina que gana cada vez más peso dentro de la industria.

La propuesta académica combina instancias teóricas con experiencias prácticas. El programa prevé visitas guiadas y salidas de campo a proyectos mineros, clases dictadas por especialistas del sector, acceso a una base de datos compartida con empresas y encuentros con profesionales de recursos humanos de una compañía minera, con el propósito de acercar a los participantes al funcionamiento real de la actividad. Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al +54 9 387 567-4239, ingresar a www.viosomos.com/cursos

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD