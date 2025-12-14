Propuesta formativa para la minería

Una nueva propuesta de formación especializada en minería fue presentada con el objetivo de fortalecer la capacitación técnica y el perfil profesional de quienes buscan insertarse o desarrollarse en uno de los sectores estratégicos de la economía.

La iniciativa es impulsada por la consultora Viosomos y ofrece una amplia grilla de cursos que incluye Introducción a la Minería, Minería de Litio, Minería de Cobre y Metales Asociados, Operación y Mantenimiento en Plantas Mineras, Logística y Gestión Minera, Perforación Minera y Técnicas en Laboratorio Minero. A esta oferta se suman capacitaciones en Ciencias de Datos aplicadas a la minería, en niveles básico–intermedio y avanzado, una disciplina que gana cada vez más peso dentro de la industria.

La propuesta académica combina instancias teóricas con experiencias prácticas. El programa prevé visitas guiadas y salidas de campo a proyectos mineros, clases dictadas por especialistas del sector, acceso a una base de datos compartida con empresas y encuentros con profesionales de recursos humanos de una compañía minera, con el propósito de acercar a los participantes al funcionamiento real de la actividad. Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al +54 9 387 567-4239, ingresar a www.viosomos.com/cursos