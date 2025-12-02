IA, sostenibilidad y datos ESG: la alianza que busca transformar la industria desde Salta

Con la inteligencia artificial y la sostenibilidad como ejes centrales, empresas tecnológicas y del sector minero presentaron en Salta una serie de soluciones diseñadas para impulsar procesos más eficientes, seguros y ambientalmente responsables. El encuentro, realizado en formato de cóctel corporativo, fue organizado por Itiers Data Sense junto a Minería Positiva, con el acompañamiento de especialistas de IBM.

La jornada abrió con la presentación de la nueva alianza estratégica entre Itiers y Minería Positiva, encabezada por Juan Pablo Moldero (CEO y cofundador de Itiers) y Luciano Preti (Gerente General de Minería Positiva). La propuesta apunta a desarrollar soluciones sectoriales aplicadas a la minería y otras industrias intensivas en datos, utilizando herramientas de analítica avanzada e inteligencia artificial.

Uno de los momentos más destacados fue la exposición de Julio Cella, especialista en Data & IA de IBM y embajador de IBM Quantum, quien detalló el alcance de Watsonx y Watson Assistant, dos de las plataformas más evolucionadas de la compañía para automatización, análisis y gestión segura de información corporativa.

Tecnología para la sostenibilidad

El foco del encuentro se trasladó luego al desafío de la sostenibilidad en las industrias, con la presentación de Sonia Osay (Data Solution for Sustainability, Itiers Data Sense) y Luciana Oliveira, especialista de IBM en automatización y gestión del ciclo de vida de activos.



Oliveira expuso el alcance de la plataforma IBM Environmental Intelligence Suite (EIS), una solución SaaS que integra datos meteorológicos, información georreferenciada, alertas de clima severo y herramientas de análisis avanzado. Esta tecnología —destacó— permite anticipar riesgos operativos, optimizar consumos energéticos y hídricos, reducir residuos y mejorar la planificación de las operaciones en entornos sensibles como la industria minera.

Entre los casos de aplicación mostró un proyecto de IBM en Brasil que permitió reducir el consumo de agua, bajar costos de operación y elevar la efectividad de los sistemas de control ambiental del 20% al 80%.

ESG: un requisito para competir

El evento también puso el foco en la importancia creciente de los datos ESG dentro de la minería argentina. Según los especialistas, contar con información auditada, trazable y de grado financiero se ha vuelto indispensable para acceder a inversiones internacionales, reducir conflictividad socioambiental y garantizar la continuidad de los proyectos, especialmente en sectores estratégicos como el litio.

Herramientas como Envizi, la plataforma de gestión de desempeño en sostenibilidad de IBM, permiten consolidar datos ambientales, energéticos y operativos, facilitando reportes confiables y la toma de decisiones basada en evidencia.El encuentro cerró con un cóctel que permitió a empresarios y referentes del sector intercambiar experiencias y visiones sobre el futuro inmediato de la minería y su transformación digital.