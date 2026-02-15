Salta potencia su complejo boratero

La Secretaría de Minería autorizó, mediante la Resolución Nº 012/2026, la instalación y puesta en operación de una planta de molienda primaria móvil para boratos, una incorporación que permitirá optimizar procesos en origen, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la cadena productiva del sector.

La iniciativa se enmarca en la estrategia provincial de consolidar el crecimiento de la actividad minera con valor agregado, acompañando el dinamismo que viene mostrando el complejo boratero en los mercados internacionales. Durante el último año, entre 2024 y 2025, las exportaciones de boratos y sus derivados alcanzaron más de 129 mil toneladas lo que representa un 35.2% más de exportaciones en comparación a 2024, donde se registraron 95 mil toneladas exportadas.

Entre los principales productos exportados se destacan el ácido bórico, el bórax pentahidratado, el bórax decahidratado, el borato de sodio, la ulexita y la hidroboracita, que en conjunto representan la mayor parte del volumen comercializado. El ácido bórico se mantiene como uno de los productos de mayor valor agregado dentro del complejo, mientras que minerales como la ulexita y la hidroboracita continúan mostrando una demanda sostenida en el mercado externo.

Salta cuenta con las reservas mundiales más importantes de boratos y realiza un aprovechamiento integral del recurso.