Operativo para recapturar a tres detenidos que se fugaron de la Comisaría Primera de Orán

La Policía de Salta desplegó un amplio operativo para dar con el paradero de tres hombres que se evadieron de la Comisaría Primera de Orán. El procedimiento se activó de inmediato y es coordinado por el Centro de Coordinación Operativa, con la intervención de distintas áreas del Distrito de Prevención 2 y equipos investigativos.

Los evadidos fueron identificados como Jorge Nelson Bizama, de 31 años; Ernesto Damián Miranda, de 31; y Luis Ángel Viscarra, de 46. Desde el momento en que se detectó la fuga, se intensificaron los patrullajes en la ciudad y en zonas aledañas, además de tareas de rastrillaje y análisis de información para establecer posibles movimientos.

En la causa intervienen la Fiscalía Penal 1 y el Cuerpo de Investigadores Fiscales del Ministerio Público Fiscal de Orán. Las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier dato que pueda contribuir a la recaptura, se comuniquen de inmediato al Sistema de Emergencias 9-1-1 o a la dependencia policial más cercana.