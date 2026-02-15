PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
15 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

reforma laboral de Milei
Voto electronico
Piratas del asfalto
Villa Primavera
carnaval 2026
reforma laboral de Milei
Voto electronico
Piratas del asfalto
Villa Primavera
carnaval 2026

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Operativo para recapturar a tres detenidos que se fugaron de la Comisaría Primera de Orán

Los tres hombres se fugaron de la Comisaría Primera y son intensamente buscados por la Policía. Intervienen la Fiscalía Penal 1 y el Cuerpo de Investigadores Fiscales, mientras se desplegaron patrullajes y tareas investigativas en la ciudad y zonas aledañas.
Domingo, 15 de febrero de 2026 14:03
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Policía de Salta desplegó un amplio operativo para dar con el paradero de tres hombres que se evadieron de la Comisaría Primera de Orán. El procedimiento se activó de inmediato y es coordinado por el Centro de Coordinación Operativa, con la intervención de distintas áreas del Distrito de Prevención 2 y equipos investigativos.

Los evadidos fueron identificados como Jorge Nelson Bizama, de 31 años; Ernesto Damián Miranda, de 31; y Luis Ángel Viscarra, de 46. Desde el momento en que se detectó la fuga, se intensificaron los patrullajes en la ciudad y en zonas aledañas, además de tareas de rastrillaje y análisis de información para establecer posibles movimientos.

En la causa intervienen la Fiscalía Penal 1 y el Cuerpo de Investigadores Fiscales del Ministerio Público Fiscal de Orán. Las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier dato que pueda contribuir a la recaptura, se comuniquen de inmediato al Sistema de Emergencias 9-1-1 o a la dependencia policial más cercana.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD