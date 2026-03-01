PUBLICIDAD

1 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Minería

Conversatorio y premio anual a contratistas

Mansfield Minera destacó el rol estratégico de los proveedores locales
Domingo, 01 de marzo de 2026 01:18
Fortalecen el vínculo con proveedores y contratistas.
La empresa Mansfield Minera SA, subsidiaria de Fortuna Mining Corp., llevó adelante el Primer Conversatorio y Premiación Anual de Contratistas, un encuentro orientado a fortalecer su cadena de valor y consolidar el vínculo con proveedores y empresas que forman parte de su operación en la provincia.

La actividad puso el foco en el intercambio técnico, la mejora continua y la cultura de seguridad, ejes centrales del desarrollo del proyecto Proyecto Lindero, ubicado en la Puna salteña.

Sostenibilidad y gestión

Durante la jornada se compartieron experiencias vinculadas a la prevención de incidentes, la gestión de riesgos y el trabajo colaborativo, destacando la capacitación permanente y el liderazgo como pilares del desempeño operativo.

Además del conversatorio, la empresa reconoció a contratistas destacados en tres categorías: Seguridad y Salud Ocupacional, Sostenibilidad y Gestión Contractual. También se entregó una distinción especial a proveedores que expusieron casos de éxito vinculados a buenas prácticas y eficiencia operativa.

Impulso a proveedores

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el fortalecimiento del compre local y la participación de empresas y trabajadores de las áreas de influencia directa del proyecto, especialmente de Tolar Grande y San Antonio de los Cobres.

Desde la compañía remarcaron que el desarrollo de proveedores locales forma parte de una estrategia de largo plazo basada en la confianza, la transparencia y la eficiencia operativa, con impacto en el entramado productivo regional.

El evento reunió a directivos, equipos técnicos y representantes de empresas contratistas, en una instancia que combinó análisis operativo con reconocimiento institucional, en el marco de la consolidación del proyecto minero en la provincia.

Desde la compañía remarcaron que este tipo de instancias buscan consolidar vínculos de largo plazo.

 

