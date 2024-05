Medallas de bronce, plata y oro en el "Canguro Matemático"

Llegaron los resultados finales y estudiantes metanenses sorprendieron al lograr medallas de oro, plata y bronce en el reconocido certamen denominado "Canguro Matemático".

El día 21 de marzo se desarrolló en la Argentina la competencia de alcance internacional en la modalidad de educación secundaria, la cual tiene como meta promover la difusión de la cultura matemática básica. Posee distintas categorías que se caracterizan de acuerdo a los niveles de dificultad ascendente que presentan, ellas son: benjamín, cadete y juvenil.

Esta competencia consta de una única ronda, no hay selección previa, no hay ronda preliminar y no hay ronda final. En nuestro país es coordinada por la Asociación de Olimpíadas Matemáticas Argentinas.

Los alumnos de la Escuela de Comercio Nº 5003 "José Manuel Estrada" que participaron en el evento tuvieron un gran desempeño, obteniendo una importante cantidad de medallas bajo la coordinación del profesor, Jonatan González.

Un momento de la Prueba Canguro en Metán

"Estamos felices por los resultados logrados por los alumnos que han demostrado tener un muy buen nivel", dijo González.

La directora de la Escuela de Comercio N° 5003 "José Manuel Estrada", licenciada Claudia Marcela Cantolla expresó que se siente orgullosa de ver que los estudiantes de la institución compitan en los distintos certámenes, en este caso, los organizados por las Olimpíadas Matemáticas Argentinas (O.M.A.). Felicitó al docente de la institución y orientador de los estudiantes, profesor Jonatan González, extendiendo además el agradecimiento a los tutores "que hicieron mucho desde su permanente acompañamiento a sus hijos; concluyendo que este logro para la institución, afianza cada vez más una de las características que la identifica en el medio: la de ser una institución educativa secundaria a la vanguardia de la innovación, experimentando nuevas formas de estar y de aprender en la escuela".

El objetivo del Canguro es promover la difusión de la cultura matemática básica por todos los medios.

En particular organizando una competencia a modo de juego que debe realizarse el mismo día en todos los países participantes,

El medallero del Ciclo Orientado está conformado por los siguientes estudiantes:

Lozada Drube Melan y Rocio Kaukab de 4to 5ta. : Medalla de Oro.

Toscano Osvaldo Vladimir de 4to 1ra.: Medalla de Oro.

Vega Santiago Simón de 4to 2da.: Medalla de Oro.

Guzmán Maximiliano de 4to 2da.: Medalla de Oro.

Maizares Lucas de 4to 3ra.: Medalla de Oro.

Castillo Anders Sabrina Paola de 3ro 3ra.: Medalla de Oro.

Gerez Daiana Janet de 3ro 3ra.: Medalla de Oro.

Alemán Lara Milagros de3ro 3ra.: Medalla de Plata.

Beleizan Tiago Viterman de3ro 4ta.: Medalla de Bronce.

Wilinsky Annabella de 3ro 4ta.: Medalla de Bronce.

En el Ciclo Básico Común lograron ganar medallas los estudiantes:

Chávez María Morena de 2do 3ra.: Medalla de Oro.

Gómez Román Federico de 1ro 1ra.: Medalla de Plata.

López Bautista Agustín de 1ro 1ra.: Medalla de Plata.

Delgadillo Josué Matías de 1ro 2da.: Medalla de Plata.

Zapata María Victoria de 1ro 1ra.: Medalla de Plata.

Competencia internacional

Otra de las metas de las reconocidas mundialmente "Pruebas Canguro" es estimular y motivar la mayor cantidad posible de alumnos, complementando otras actividades a la matemática.

Se creó en 1991 en Francia sobre la base de la Competencia Matemática Australiana.

En Argentina hay 5 niveles, desde el quinto año de escolaridad en adelante, aunque la clasificación de los alumnos por nivel puede variar de un país a otro.