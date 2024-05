"Ordenar y responder la demanda social es la razón de esta gestión"

La abogada Ana Guerrero Palma es desde el 10 de diciembre pasado intendenta de General Mosconi y en gestiones anteriores fue concejal y presidente del Deliberativo comunal respectivamente. Dos años atrás, ocupando la presidencia del cuerpo, motorizó una investigación que determinó que un grupo de empleados de carrera de la administración municipal fraguaban nombres de beneficiarios de programas eventuales inexistentes lo que generaba un enorme perjuicio económico a las arcas del municipio. Después de suceder en la jefatura comunal al seis veces intendente Isidro Ruarte, la abogada y madre de familia se refirió a estos primeros 5 meses de gestión al frente de uno de los municipios más difíciles por sus elevados índices de desocupación, la gran demanda social y que fuera epicentro de los conflictos sociales más virulentos que se vivieron en el norte argentino.

¿Puede hacerse una síntesis de los que fueron estos primeros 5 meses de trabajo en General Mosconi?

Mosconi es un municipio que venía de 18 años con una dinámica de trabajo y al iniciar la gestión ingresamos con otra visión. Antes de ser intendenta fui dos veces concejal y en la segunda, presidente del cuerpo y siempre fui muy crítica de la gestión anterior. Por eso lo primeros que hicimos fue una auditoría que nos determinó qué cosas había que cambiar y por dónde debíamos seguir. De esa manera implementamos un sistema informático contable que el municipio no tenía ya que todo se manejaba desde la ciudad de Salta donde se contrataba el servicio. Actualmente estamos haciendo la migración de datos, todas las liquidaciones al personal también la estamos haciendo desde acá de manera que si algún agente tiene alguna dificultad por una liquidación mal realizada o el reclamo que quiera formular, lo puede hacer en la administración municipal que actualmente se maneja desde Mosconi. El proceso de compras tampoco se hacía como correspondía, lo que generaba muchas dudas y es algo que no puede pasar cuando se manejan fondos públicos. Por eso también hemos decidido concentrar toda el área de obras públicas en un solo lugar y ahora las cámaras registran absolutamente todo el movimiento de personal de manera que no hay posibilidad que se extravíe absolutamente nada de lo que hace al patrimonio municipal.

¿El personal contaba con elementos de trabajo para brindar los servicios?

Porque se carecía de ese control es que habían muy pocas herramientas y elementos de trabajo disponibles y es así que de a poco vamos comprando herramientas, carretillas, reparando las desmalezadoras. Los vecinos nos criticaban porque el personal estaba prestando servicios sin los elementos de protección personal pero era imposible equiparlos a todos de una sola vez, de manera que la disyuntiva era sacarlos a trabajar mientras se adquirían estos elementos o no prestar los servicios hasta que no estuviesen todos debidamente equipados. Todavía no hemos concluido con la entrega de todo el equipamiento, pero lo vamos haciendo por sectores.

Mosconi es un municipio que cuenta con salarios muy elevados en relación a otras comunas de Salta...

No solo eso, sino que teníamos algunos sectores que trabajaban muchas horas y otros que no lo hacían porque no se controlaba por parte de los responsables de cada área. En Mosconi tenemos un ítem que incrementa mucho el salario que se denomina dedicación exclusiva. Cuando detectamos esa irregularidad pudimos subsanarla al punto que ahora se trabaja en dos turnos cuando antes eran las 12:30 y todos se iban a casa. Yo jamás me opondría a que la gente gane un buen salario más allá que el 80 por ciento de lo que recibimos de coparticipación lo volcamos a esta obligación, por eso le pedimos a la gente cumplimiento . En este municipio tenemos un ítem que se denomina SCD que beneficia a los administrativos que hacen carga de datos, pero las computadoras disponibles son 39 y los beneficiarios de este ítems eran más de 300. Encontramos gente que estaba jubilada y seguía percibiendo sus salarios y el caso de quienes ya tienen que jubilarse y no quieren dejar su puesto en el municipio. Pero estar al día con el pago de los sueldos, cumpliendo los acuerdos con los gremios, mejorando las condiciones laborales de cada trabajador o trabajadora municipal implica que tenemos que ordenar las cuentas y en ese camino estamos.

Otra característica de Mosconi es la extensión geográfica del municipio.

Además de ser muy extenso las comunidades están dispersas como es el caso de Coronel Cornejo, Campamento Vespucio y las poblaciones que están a la vera del Río Itaú en el límite con Bolivia y donde tenemos muchas dificultades para llegar, pero son vecinos que también nos piden que les acerquemos soluciones. Movernos en un municipio tan grande implica que tenemos que contar con vehículos en condiciones y ese era otro gran problema. Como también teníamos problemas para brindar los servicios porque los camiones salían del canchón y a las dos cuadras dejaban de andar. De a poco estamos optimizando el parque automotor rescantando vehículos y máquinas que tienen que volver al servicio .

¿Con los recortes que bajan desde la Nación la demanda social se hace cada vez mayor para los municipios?

El tema social es una de los ejes de la gestión y por eso, con esfuerzo pero con gran alegría pusimos a funcionar un albergue con capacidad para 14 personas, en la ciudad de Salta. Es para quienes tienen que ir a la capital por razones de salud yo digo que hay que pasar esa situación para saber lo que la gente padece cuando no tiene dónde hospedarse a descansar ni un lugar donde prepararse una tasa de té. La gente que nos pide este servicio es toda de escasos recursos, algunos de los cuales deben viajar por algún trámite importante y no tienen donde quedarse. Al albergue lo hemos dotado de todo lo necesario y es muy conmovedor ver de qué manera la gente que está hospedada se ayudan entre ellos, todos aportan para una comida porque todos necesitan sentirse apoyados.

Además de este albergue estamos sumando nuestro aporte para un albergue oncológico que está a cargo de una fundación con la que hemos hecho una alianza porque sabemos que un paciente que recibe una quimioterapia, necesita un lugar dónde descansar, donde recuperarse de un tratamiento que muchas veces resulta tan agresivo. Ojalá que mucha más gente, entidades o empresas puedan ver la importancia de estos espacios de contención para quienes más necesitan del apoyo y la solidaridad de todos.

¿Hacia donde irá la gestión como administración municipal?

A alcanzar la regularización administrativa y contable, a seguir dando respuestas en materia social porque eso no espera y un enfermo que perdió su beneficio que antes le llegaba de Nación lo tenemos que asistir; a dar respuesta en materia de obra pública en la medida de nuestras posibilidades porque los vecinos quieren contar con los servicios que le aseguren una mejor calidad de vida; la cuestión cultural y deportiva también requiere nuestra atención permanente y después de muchos años que no se hacía volvimos a tener dos noches de Corso Color y asistieron miles de personas porque son manifestaciones que tienen que ver con la cultura de nuestra comunidad; estamos trabajando con el resto de las direcciones de turismo de otras localidades, desde el concurso de la empanada hasta la revalorización de los artistas locales. Y como evento en lo que ya comenzamos a trabajar, estamos abocados a la Expo Mosconi edición 2024 que genera mucha expectativa en toda la zona y que se realizará en el mes de julio, con algunas innovaciones para atraer la atención de mucho más público.