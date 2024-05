Güemes: Trabajadores se manifestaron en la puerta de la empresa Posco por despidos irregulares

Unos 125 trabajadores pertenecientes a la empresa Todo Obras, tercerizada por la empresa minera Posco, tomaron la decisión de realizar un paro de actividades, debido a la forma irregular con la que están realizando los despidos.

25 trabajadores de dicha empresa, contratada para la obra civil de la minera, recibieron una notificación sobre el cese de sus actividades laborales, por medio de un mensaje de WhatsApp. Otros recibieron una notificación en un papel firmado por el responsable de la empresa, pero ninguno fue despedido por medio de un telegrama, de acuerdo a como marca la ley.

La preocupación de los trabajadores, que motivó la medida de fuerza, fue que al no contar con un telegrama de despido, no pueden tramitar el Fondo de Desempleo. “Ellos no están pidiendo ser reincorporados, saben que la obra civil se está terminando, queda muy poco por hacer. Lo que estuvieron solicitando es el envío del telegrama cumpliendo con las leyes de nuestro país. Sin esa notificación no pueden tramitar su seguro desempleo”, manifestó Daniel Quinteros, como subsecretario del empleo del municipio güemense.

Para destrabar el conflicto, se hicieron presentes en Posco, el intendente Carlos Rosso, Daniel Quinteros y delegados de la UOCRA, participando de una reunión que se extendió por más de dos horas, donde se logró que la empresa Todo Obras se comprometiera a notificar por medio de telegramas. Además se negoció que no se descuente el día de paro, “ganamos un día de trabajo, porque esos 25 trabajadores ya estaban despedidos, pero lo hicieron mal, por lo tanto el despido comenzará a correr desde el momento que los trabajadores sean notificados como manda la ley” informó Quinteros, quién agregó además, que la empresa Posco quería desvincularse del problema. Sin embargo, al ser la responsable de la contratación de Todo Obras, también son responsables de sus acciones.

Los motivos por los cuales la empresa contratada quiso evitar el envío de telegramas son de índole económico. Enviar un telegrama de despido tiene un costo de $ 11.000 hasta el final de su relación contractual con Posco, la empresa tendrá que enviar un total de 125 telegramas. Un costo muy significativo que seguramente no querían afrontar. Tras los primeros 25 despidos, los 100 restantes continuarán hasta el 30 de junio, fecha en la cual 70 deberán dejar sus tareas laborales, los otros 30 restantes, continuarán por una o dos semanas más, hasta dejar todo en orden, algo similar ocurrirá en las otras empresas tercerizadas.

La empresa Posco, comenzará a producir Litio a partir de Julio, varias empresas subcontratadas ya están terminando sus tareas, se espera que en las próximas semanas haya muchos más notificados sobre el cese de su relación laboral, alrededor de 800 trabajadores fueron incorporados por distintas empresas a la obra civil, “no vamos a tener 800 nuevos desocupados, porque ahora se está instalando Ganfeng Lithium, otra empresa minera que comenzó con la obra civil, allí vamos a incorporar a los que mejor desempeño tuvieron en Posco, pero ya con esta primera experiencia, vamos a actuar con mayor precaución” finalizó manifestando Daniel Quinteros.