Rosario de Lerma: Padres denuncian aparición de ratas en una escuela

En Rosario de Lerma, la Escuela de Nivel Inicial Nº 4897, inaugurada en la zona norte de la ciudad en abril del año pasado, tiene un grave problema: la presencia de ratas en sus instalaciones. Este moderno edificio, construido con una inversión de más de 70 millones de pesos, y que atiende a más de 360 niños de la zona, tiene interrumpida sus clases normales debido a la falta de fumigación y la cercanía de un terreno baldío colindante con basura y extrema suciedad.

Los padres confirmaron haber encontrado heces de rata en la base de cemento donde está el tanque de agua, y algunos niños vieron ratas enormes mientras jugaban en el patio trasero. Ante esta situación, los docentes recomendaron no consumir agua del grifo a los niños. La preocupación de los padres llegó a su límite por la falta de información, ya que la directora está de licencia por un problema de salud, y la supervisora de zona optó por minimizar el problema, recomendando a los docentes no hablar del tema, asegurando que la situación se solucionará con fumigaciones por parte de la Municipalidad de Rosario de Lerma.

Sin embargo, hasta la fecha, no se realizó ninguna fumigación, y nadie responde a las inquietudes de los padres. Paula, una madre preocupada, expresó a El Tribuno: "Yo llevé a mi hija a la escuelita porque quiere venir, los docentes nos dijeron que el padre que quiera traiga su hijo, sabiendo de la situación. Deberían haber autoridades que vengan a ver la escuelita. Deben fumigar el terreno de al lado es por la seguridad de los chicos y de los docentes".

Otros padres han advertido que las ratas también fueron vistas en el salón de usos múltiples de la escuela. "Mi pequeño me dijo que vio una rata en el patio de atrás y se lo contó a la maestra. No mandaré a mi hijo hasta que no fumiguen, es peligroso por las enfermedades", señaló otro padre.

Espacio verde

Al parecer, el problema se origina en un terreno baldío contiguo a la escuela, que fue rellenado con escombros durante la construcción del establecimiento. Los vecinos también reclaman por la proliferación desmedida de ratas en la zona y aseguran que se meten a la escuela. "El problema es el relleno del baldío, ahí trajeron escombros vaya a saber de dónde. Por eso hay ratas", comentó un vecino. Ese espacio tendría que haber sido destinado a espacio verde, es público y está lleno de suciedad y ratas.

La semana pasada, se suspendieron las clases por una actividad pedagógica, pero el cuerpo docente respondió a las inquietudes de los padres. No se ha realizado ninguna fumigación y crece el temor por la proliferación de estos roedores. La supervisión de la zona ha aconsejado que la presencia de los niños será responsabilidad de los padres hasta que se solucione el problema, una medida que generó indignación y preocupación entre la comunidad.

La situación en la Escuela de Nivel Inicial Nº 4897 de Rosario de Lerma es preocupante por la seguridad sanitaria de los pequeños alumnos y docentes. La falta de acción por parte de las autoridades pone en riesgo la salud de los integrantes del establecimiento.