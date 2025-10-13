Despiden en Metán al padre Eduardo Herrera, quien falleció en Misiones

La comunidad de San José de Metán dará el último adiós al padre metanense, Eduardo Herrera, quien desarrollaba su labor pastoral en Misiones y falleció el domingo pasado.

Los restos del sacerdote serán trasladados a Salta y la despedida final será con un velatorio en la parroquia San José, cuya apertura se realizará mañana a las seis de la mañana, mientras que a las 10.30 habrá una misa exequial y a las 12 será sepultado en un cementerio parque privado que se encuentra en Metán Viejo.

“Invitamos a la comunidad en general a participar del velatorio del padre Eduardo Manuel Herrera, que se llevará a cabo en la parroquia a partir de las 6, hasta las 10.30, horario en el que se llevará a cabo la misa exequial, que será presidida por el padre Sergio Sévola. El sacerdote Herrera es un hijo de Metán, que descubrió su vocación sacerdotal en un grupo juvenil de la parroquia San José”, dijo el padre Mario Maita a El Tribuno.

El sacerdote tenía 40 años y se desempeñaba en la parroquia San Pedro Apóstol, en Misiones, donde también hubo un velatorio y una gran cantidad de fieles lo despidieron en medio de escenas de profundo dolor.

Según se informó Herrera había sido internado por un cuadro de neumonía y falleció el domingo pasado al mediodía. El padre Eduardo había llegado a la parroquia de Misiones hace unos cinco años, fue nombrado como párroco el 6 de diciembre del 2020 y una de sus primeras misas fue el 12 de diciembre del 2020.

Los restos serán trasladados a Metán, Salta, donde este martes lo despedirán sus padres, familiares, vecinos, amigos y la comunidad en general.

“Elevamos nuestras oraciones por tu siervo fiel, el padre Eduardo, quien entregó su existencia al servicio de tu Iglesia y de tu pueblo. Gracias por su vocación, por sus palabras que guiaron, por sus manos que bendijeron, y por su corazón que amó con entrega generosa”, expresaron desde la parroquia San José, de Metán.

“Recíbelo en tu Reino como buen pastor que regresa a casa, donde ya no hay dolor ni cansancio, sino la alegría eterna de tu presencia. Concede, Señor, que su ejemplo siga iluminando nuestros caminos, y que su recuerdo nos inspire a vivir con fe, esperanza y amor”, destacaron.

“Dale Señor el descanso eterno, y que brille para él la luz que no tiene fin. El padre Mario Alberto Maita y la comunidad Parroquial de San José, participa con profunda tristeza la pérdida de nuestro queridísimo padre Eduardo Herrera, elevamos oraciones por su eterno descanso”, remarcaron.