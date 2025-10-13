Más de 21 mil turistas visitaron Salta durante el fin de semana largo

Durante el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre, Salta recibió a 21.795 turistas, según datos oficiales del Ministerio de Turismo y Deportes. El gasto total generado fue de $6.986.622.531, mientras que la estadía promedio se ubicó en 2,6 noches por visitante.

Los números consolidan a la provincia como uno de los destinos más elegidos del país en fechas especiales.

Las actividades culturales, los paisajes y la gastronomía típica fueron los principales atractivos para quienes arribaron desde distintos puntos del país.

En cuanto a la ocupación hotelera, Cafayate encabezó el ranking con 69,7 %, seguida por la Ciudad de Salta (69,1 %), San Lorenzo (62,2 %), Vaqueros (61,1 %) y San Antonio de los Cobres (57,3 %).

Desde el gobierno provincial destacaron que estos resultados se enmarcan en el trabajo conjunto entre el sector público y privado para promover la oferta turística y extender la temporada más allá de los meses tradicionales.

