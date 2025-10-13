Importante incendio de pastizales acechó a una vivienda en el macrocentro de Salta

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Un incendio de grandes proporciones se registró en una pequeño descampado ubicado al lado de una vivienda en la calle en República de Siria al 1300, en Salta Capital.

Efectivos de Bomberos y de la Policía de la Provincia trabajan en el lugar con un importante despliegue para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a viviendas cercanas.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas, aunque la zona permanece completamente cercada y se interrumpió el tránsito vehicular.

Se recomienda a los vecinos evitar circular por el sector para facilitar el trabajo de las unidades de emergencia.

