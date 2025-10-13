Sergio Romero se va de Boca para desembarcar en Argentinos Juniors

Sergio Romero atraviesa sus últimas horas como futbolista de Boca, ya que podría continuar su carrera en Argentinos Juniors, que necesita cubrir de urgencia la baja de Diego Rodríguez por lesión.

Este lunes se produjo una reunión positiva entre las partes, donde se acordó un vínculo hasta fin de año y solo resta resolver la desvinculación del arquero con el “Xeneize”. Si bien no podrá ser utilizado en el Torneo Clausura, el “Bicho” confía en obtener la aprobación de Asociación del Fútbol Argentino para inscribirlo en la Copa Argentina, donde enfrentará a Belgrano en semifinales.

En Boca, la salida de Romero no generará resistencia, ya que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme no tiene previsto renovarle el contrato que vence en diciembre y, con Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García por delante en la competencia interna, el ex arquero de la Selección argentina quedó completamente relegado.

“Chiquito” no disputa un partido oficial desde el 23 de noviembre de 2024, en el empate sin goles ante Huracán. Argentinos lo considera la opción ideal por su experiencia y jerarquía, mientras que en paralelo evalúan como alternativa a Facundo Altamirano, de San Lorenzo en caso de que las negociaciones se caigan.