11°
14 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Agencia Provincial Salta Deportes
elecciones de octubre
Servicio de Emergencia Samec
caída en la venta de carne
Círculo Médico de Salta
Pyme
Javier Kaiurz Marrupe
El Carril
auxilio financiero de EE.UU
Municipios

El Carril concentró todo el hockey del Valle de Lerma

Se realizó una nueva edición del torneo de la Asociación de Hockey del Valle del Lerma, organizado y coordinado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad local.
Martes, 14 de octubre de 2025 07:35
Campeonato de hockey en El Carril

Tuvo lugar en El Carril, una nueva edición del torneo de Asociación de Hockey del Valle de Lerma. Este año participó La Viña Hockey, que logró el primer puesto en las competencias de 9º y 10º categorías; Guachipas Hockey fue segundo lugar en 1º y 10º división; La Soledad Hockey consiguió el cuarto puesto en 1º y 6º; la Escuela Municipal El Carril logró el segundo lugar en 8º división y Santa Teresita Hockey se coronó campeona en las categorías 1º, 6º 7º y 8º.

“En esta edición se entregaron más de 300 medallas y trofeos institucionales, reconociendo el esfuerzo y dedicación de todas las categorías”, informaron desde el Municipio.

Esta Liga lleva cuatro años de crecimiento ininterrumpido, por el compromiso de cada jugadora, de los entrenadores, las familias y el Gobierno Municipal de El Carril que acompaña cada evento.

