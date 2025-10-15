Por el humo de los incendios, una familia casi choca de frente con una camión en ruta 34

Un grave incidente vial se registró en las últimas horas sobre la Ruta Nacional 34, en el norte de la provincia, donde una familia que viajaba de sur a norte estuvo a punto de chocar de frente contra un camión que había invadido el carril contrario para esquivar las llamas de un incendio de pastizales.

El episodio, que pudo terminar en tragedia, fue grabado en video por uno de los ocupantes de la camioneta y muestra cómo el espeso humo que cubría la calzada redujo drásticamente la visibilidad, obligando a los conductores a realizar maniobras extremas.

El momento del susto

De acuerdo con el registro, el camión de gran porte se cruzó de carril para evitar el fuego, justo en el instante en que la camioneta familiar ingresaba al mismo sector cubierto por el humo.

Gracias a los reflejos del chofer del camión, que logró regresar a su carril, y a la maniobra evasiva del conductor de la camioneta, que salió hacia la banquina, se evitó un impacto frontal que podría haber tenido consecuencias fatales.