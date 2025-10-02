Aguas Blancas contará con un Hospital de Nivel II

Se busca fortalecer la atención en esta zona de frontera. El proceso incluirá la adquisición de equipamiento clave (Rayos X y laboratorio), la ampliación a 10-15 camas, una ambulancia y la incorporación de personal al presupuesto 2026. El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció la elevación del actual centro de salud de Aguas Blancas a la categoría de Hospital de Nivel II. Esta decisión obedece al crecimiento demográfico y nueva condición de municipio, que generaron una mayor demanda de servicios de salud.

En el anuncio, Mangione destacó la importancia estratégica de la obra: "La población de Aguas Blancas creció significativamente en los últimos años, y la localidad se ha consolidado como municipio. Esto nos obliga a acompañar ese desarrollo con una infraestructura de salud acorde. Hoy, para fortalecer la atención de la zona y, sobre todo, dada su ubicación en la zona de frontera, es imperativo que cuenten con un hospital de Nivel II."

El ministro Mangione fue explícito sobre el compromiso de la gestión, aclarando que esta transformación es un proceso planificado y transparente: "La decisión está tomada, pero quiero ser claro: no venimos con promesas, nos gusta cumplir cuando damos la palabra. Esto es un proceso. Necesitamos hacer el proyecto técnico que sume la inversión y la necesidad de plata mensual que vamos a tener para habilitar el futuro hospital."

Tras recorrer las instalaciones, el funcionario confirmó que el centro está en condiciones de ser elevado de categoría, proyectándose una capacidad inicial de entre 10 y 15 camas.

Para alcanzar el Nivel II, se contempla la adquisición de equipamiento fundamental como equipo de Rayos X y laboratorio de análisis clínicos.

RRHH y logística

El funcionario hizo hincapié en que la infraestructura debe ir acompañada de personal especializado. Por ello, la estructura de personal necesaria se incorporará al presupuesto de 2026.

Además, se anunció incorporación de una ambulancia para reforzar la capacidad de traslado de pacientes.

El ministro Mangione estuvo acompañado durante el anuncio por el interventor del municipio, Adrián Zigaran, a quien agradeció por el contaste acompañamiento al sistema sanitario.

El municipio se entregó una computadora para el servicio de Atención Primaria de la Salud (APS), lo que optimizará la gestión de turnos y la carga de datos de los pacientes.

Finalmente, Zigaran celebró la decisión, destacando que es "una gestión largamente esperada que brindará tranquilidad a todos los vecinos y vecinas".