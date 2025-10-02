"Los productores están recibiendo mejores precios"

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), se defendió de las acusaciones que recibió el sector agroexportador por el rápido cierre del registro de exportaciones de granos sin retenciones que abrió el Gobierno días atrás y aseguró que ahora el productor está recibiendo mejores precios

El titular de la entidad que agrupa a las empresas agroexportadoras, hizo foco en que la medida fue "sorpresiva y no esperada" por el sector y que las condiciones establecidas en los decretos del Gobierno de Javier Milei se alcanzaron en "muy pocos días" y por eso se cerró ese régimen especial.

El representante empresarial no dio más detalles sobre el llamativo despliegue de las cerealeras para completar en 72 horas el cupo de US$7.000 millones establecido.

"Más allá de eso y del enorme esfuerzo financiero, económico y comercial del sector agroexportador, los productores han podido y siguen pudiendo recibir los beneficios de este tipo de ingresos, teniendo en cuenta que hoy los valores que está recibiendo los productores son significativamente superiores a los valores que estaban antes de la existencia de este régimen", afirmó.

Además, señaló que "esto demuestra una vez más la capacidad enorme que hoy tiene el agro de reaccionar", a la vez que difundió un mensaje grabado en el que destacó la liquidación de US$7.100 millones del sector que se produjo en septiembre, que es el mejor segundo septiembre de la historia. Esto produjo un alza de 187% interanual y 291% por encima del mes anterior.