Siete salteños detenidos con cocaína

En un control de rutina, la Policía descubrió un cargamento de más de 12 kilos de cocaína que transportaban siete salteños, entre ellos una menor de edad. Se secuestraron dos vehículos y ocho celulares.

En un control de Seguridad Vial en el puesto de Urutaú, descubrieron el cargamento de cocaína. El martes efectivos de Seguridad Vial advirtieron la presencia de un VW Voyage que ya había cruzado el puesto horas antes y, de manera llamativa, regresó. Al ser identificados sus ocupantes evidenciaron un notorio estado de nerviosismo. En paralelo, unidades policiales de Monte Quemado procedieron a controlar un Toyota Corolla. Sus ocupantes también habían registrado paso durante la jornada, lo que reforzó la hipótesis de que ambos vehículos estaban vinculados. "Emma", especializada en detección de estupefacientes olfateó los vehículos. La perra señaló la rueda de auxilio del Voyage y posteriormente marcó los paneles de la carrocería. Allí hallaron 14 ladrillos que contenían 12,570 kg de cocaína.

Además de la droga, se incautaron 45.400 pesos argentinos, 150 pesos bolivianos, ocho teléfonos celulares, una antena Starlink y los dos automóviles involucrados en el tráfico.