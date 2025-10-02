"Gaucho Gaucho", en el Cine Móvil

El mejor cine recorre la provincia de la mano del Cine Móvil. Este viernes 3 de octubre llegará a Chicoana, y la semana que viene, a San Carlos. Brindará funciones gratuitas de la película "Gaucho Gaucho" en las plazas principales. "Gaucho Gaucho" pinta un western argentino con imágenes y sonidos que alcanzan una belleza poética. Los aclamados fotógrafos, tres veces galardonados en Sundance, Gregory Kershaw y Michael Dweck, lograron un impactante trabajo de no ficción. Su enfoque está en las vastas montañas de Argentina, expresado a través de una impresionante fotografía en blanco y negro, y en una pequeña comunidad de gauchos que mantienen profundas conexiones con la naturaleza circundante y sus propias tradiciones.

El Cine Móvil de la Provincia es un vehículo equipado para realizar proyecciones de cine en todo el territorio salteño, especialmente en lugares que no tienen acceso a salas de cine convencionales. Para gestionar su visita, escribir a [email protected]

- Viernes 3 de octubre, a las 20, Plaza Principal de Chicoana. - Jueves 9 de octubre, a las 20, Plaza Principal de San Carlos.