Primera feria de prácticas de los chicos de las Técnicas

El pasado viernes se llevó a cabo la primera Expo de Prácticas Profesionalizantes a nivel provincial. Esta exposición, contó con la presencia de Escuela Técnicas de San Antonio de los Cobres, Salta capital y municipios del departamento de Gral. Güemes. El objetivo fue acercar a la comunidad los trabajos que los alumnos desarrollan durante las clases prácticas y permitir la interacción entre alumnos de distintas escuelas técnicas.

Las prácticas profesionalizantes, son actividades formativas y obligatorias en la educación técnica profesional, que buscan integrar los conocimientos teóricos con la experiencia laboral real, para que los estudiantes consoliden y amplíen la capacidad de su perfil profesional. Estas horas se realizan fuera del aula, en entornos laborables o en proyectos comunitarios y sirven como una primera aproximación al campo ocupacional, permitiendo desarrollar habilidades y relacionarse con el mundo del trabajo.

"Esta fue una primera experiencia en su tipo. Reunir a varias escuelas técnicas de un solo lugar, fue un gran desafío del cual no teníamos referencias anteriores, porque nunca se había realizado antes" dijo el profesor Martín Reque. Las prácticas profesionalizantes se implementan teniendo en cuenta las necesidades de las empresas instaladas en su entorno y esto les permite la firma de convenios de pasantías donde los alumnos seleccionados pueden elevar su nivel de conocimientos, utilizando como herramienta base lo aprendido en las aulas y en los talleres de la institución educativa.

Los stands de las 6 escuelas técnicas de Salta, una de San Antonio de los Cobres y 3 del Dpto. Gral. Güemes, fueron montados sobre la Plaza Ejército Argentino, en barrio Río Grande. El acto de apertura tuvo lugar durante la mañana, con la presencia de Víctor Guerra, director general de Educación Técnica y Formación Profesional, acompañando al intendente bordeño, Sergio Copa, que formaron parte del palco oficial, junto a otras autoridades educativas, municipales y legislativas.

En cada stand, los visitantes recibieron una explicación del trabajo realizado, como la elaboración de yogur en base a leche de burra, conservas de carne de llama, semillas de plantas curativas, en otros proyectos de elaboración de alimentos presentados por la EET de San Antonio de Los Cobres. También las escuelas técnicas con la modalidad de electromecánica y electrónica, se destacaron con la elaboración de autos eléctricos, nebulizadores pequeños que funcionan con un celular, en robótica y muchos otros proyectos algunos de los cuales fueron ganadores de los concursos que la INET realiza a nivel nacional, como los presentados por la escuela técnica Darío Arias.

El calor complicó la asistencia de la gente

"La jornada estuvo muy calurosa, con una temperatura cercana a so 39º, eso nos jugó en contra porque disminuyó la cantidad de visitantes, pero más allá de eso, creo que los objetivos se cumplieron, los alumnos pudieron acreditar académicamente sus conocimientos y mantener un contacto con otras escuelas técnica", afirmó el profesor Reque.

Con respecto a los resultados de esta primera Expo de práctica profesionalizantes, el intendente Sergio Copa se mostró muy satisfecho. "Este tipo de actividades les permiten a nuestros alumnos mostrar todo lo que aprendieron durante el año, durante la expo, pudimos contar con representantes de importantes empresas radicadas en el departamento, que podrían requerir sus servicios y con quienes acordamos algunas pasantías. Además nos permitió a nosotros como municipio, dar a conocer a tantas personas que nos visitaron, sobre la historia, paisajes y lugares de recreación con que cuenta nuestro pueblo" manifestó el intendente Copa.