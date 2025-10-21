PUBLICIDAD

Hospital Juan Domingo Perón
Violencia en Orán
Ley de Emergencia
Joven desaparecida
Salta
denuncia de fabiola yañez
Cotización del dólar
Escándalo
SIP
Metán
Municipios

Metán: disturbios en la detención de un joven por incumplir con la asistencia a su familia

Cuando se realizaba el procedimiento atacaron a pedradas a policías de la Motorizada. Un testigo dijo que había una persona armada y escondida.
Martes, 21 de octubre de 2025 19:09
En la tarde del lunes, en la zona norte de San José de Metán se produjeron graves incidentes cuando la policía detuvo a un joven de 28 años con un pedido de detención vigente por ser reincidente en incumplimientos de los deberes de asistencia familiar.

El operativo estuvo a cargo de personal de la sección Motorizada, que redujo al muchacho que presentaba un código rojo, en inmediaciones de la calle Irigoyen y la Costanera del río Conchas.

Los efectivos realizaban, en moto, un recorrido preventivo por la zona cuando observaron al joven en una actitud sospechosa y que se puso muy nervioso al ver a los uniformados. Inmediatamente procedieron a identificarlo y confirmaron que presentaba un pedido de captura vigente por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Según pudo saberse, debido a la reincidencia, la resolución en esa causa fue del juez de Metán, Ramón Haddad.

Cuando los motoristas lo demoraron, el muchacho se resistió arrojando golpes de puños y patadas. Luego espontáneamente se agruparon personas, entre las que se encontraban sus amigos y trataron de impedir la detención del acusado, tirando piedras y botellas a los policías que resistieron los ataques y continuaron con el procedimiento.

Luego pidieron refuerzos y al lugar arribó un móvil policial en el que fue trasladado el sospechoso que fue llevado al hospital Del Carmen porque resultó lesionado con una piedra que arrojaron los mismos violentos.

“Una persona tenía un arma larga”

Un testigo declaró que efectivamente un grupo de personas atacó a los policías cuando demoraban al joven, que se agarró de las rejas de una casa y comenzó a gritar.

Aseguró que un muchacho que vestía una camiseta azul con blanco y tenía el pelo corto aparentemente portaba un arma de fuego larga, tipo escopeta, con la que se ocultó detrás de una planta y apuntaba al personal policial.

Luego el testigo vio a otro joven cuando arrojaba piedras a los uniformados y dijo que una de ellas impactó en el casco de uno de los policías y que el mismo elemento contundente revotó y le pegó en la cabeza al acusado que estaba siendo detenido.

