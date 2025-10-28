PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
28 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Ingenio Tabacal
Detenido por pedido de captura
caso brigitte macron
Halloween
Caso Cecilia Strzyzowski
Precio del dólar
cartelería política
Rosario de Lerma
Ingenio Tabacal
Detenido por pedido de captura
caso brigitte macron
Halloween
Caso Cecilia Strzyzowski
Precio del dólar
cartelería política
Rosario de Lerma

DÓLAR OFICIAL

$1500.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

“Trabajamos para darles herramientas para la vida”: Sergio Ramos impulsa obras y mejoras en la Escuela Jean Mermoz

Con una mirada humana y de compromiso social, el Municipio de Rosario de Lerma apuesta por la inclusión y el aprendizaje real, en un tiempo donde otros ajustan recursos. Las obras y talleres en la Escuela Jean Mermoz son ejemplo de una gestión que elige invertir en las personas.
Martes, 28 de octubre de 2025 13:15
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En una visita para verificación de trabajos realizados en Escuela de Educación Especial Jean Mermoz, el intendente Sergio Ramos y la secretaria de Gobierno, Fátima Chocobar.

Durante el encuentro, se realizó una evaluación de las obras y mejoras ejecutadas por el Municipio y por el Gobierno de la Provincia para fortalecer la infraestructura del establecimiento, entre las que se encuentran: la renovación de 420 m² de techos, modernización completa del sistema eléctrico, eliminación de filtraciones y humedad, reparación de cañerías y baños, conexión del tanque de agua para la huerta escolar, construcción de caminerías accesibles para sillas de ruedas.

El objetivo -destacó el intendente- es brindar el apoyo necesario para que la única preocupación de directivos, docentes, padres y alumnos sea enseñar y aprender, construyendo juntos las herramientas que les permitan una mayor autonomía y calidad de vida.

Estas mejoras no solo garantizan un entorno más seguro y funcional, sino que también permiten que la escuela continúe desarrollando sus talleres de huerta y panadería, donde los estudiantes aprenden hábitos de trabajo, responsabilidad y autosuficiencia.

Además, el Municipio colaboró con la adquisición de una nueva heladera para los talleres, reemplazando un equipo con más de 20 años de uso, esencial para conservar los alimentos que elaboran los niños.

Pensando en el futuro, se trabaja para incorporar el taller de robótica, una propuesta innovadora que fortalecerá el pensamiento lógico, la motricidad fina y la capacidad de resolver problemas de manera autónoma.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD