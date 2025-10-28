Fuerte aporte electoral de Gustavo Subelza al frente "Primero los Salteños"

El frente “Primero los Salteños” se impuso en el departamento San Martín, con la particularidad de que Salvador Mazza le aportó mas de 1600 votos ya que, de acuerdo con los resultados, en la mayoría de los otros municipios, los referentes en el departamento perdieron y en los que ganaron no lo hicieron por más de 100 votos.

Con este resultado el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, quien encabezó la campaña oficalista en ese territorio, se podría convertir en "el conductor indiscutido" del departamento, según sus allegados políticos.

Imponiéndose al sello de La Libertad Avanza, obteniendo la victoria en todos los recintos de Salvador Mazza, el frente “Primero los Salteños”, obtiene una importante victoria en el norte de la Provincia de Salta. La sorpresa, que dejó la jornada electoral del domingo 26 de octubre, fue la derrota del intendente Franco Hernandez, en Tartagal, que no logró llevar a la victoria a la opción del poncho salteño.

En el resto de los municipios del departamento San Martín, el frente obtuvo porcentajes por debajo del de Salvador Mazza. "Con éste resultado, se consolida el liderazgo del intendente Subelza, en el gran norte salteño. Por otro lado, la figura del intendente Franco Hernández, se transforma en un político que traicionó a su mentor el Oso Leavy. Además de ello, una mala gestión de la Municipalidad de Tartagal habría provocado que los ciudadanos votantes se desencanten de Franco y eso se refleja en la derrota del frente Primero Los Salteños en su territorio" analizaron algunos referentes políticos del norte.Situación diferente se dio en el caso de Salvador Mazza. Allí Subleza se consolidó tras lo comicios de mayo donde sus candidatos fueron de los más votados. Para elc aso de los comicios del domingo pasado, el jefe comunal se lució como la localidad del departamento San Martín, con el mayor caudal de votos a favor de “Primero los Salteños”.El frente Primero Los Salteños, obuvo la mayor cantidad de votos, en Salvador Mazza, tanto para Senador como para Diputados, reflejando un voto de confianza para la gestión de Subelza, que se cargó la campaña del frente del poncho, en su territorio.