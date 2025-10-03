Mejoras y recuperación del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Rosario de Lerma

El Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales, ubicado sobre calle Leandro Alem, avanza rápidamente con los trabajos de refacción y recuperación.

El intendente Ingeniero Sergio Omar Ramos a través de la Dirección de Obras Públicas, encara estos trabajos entendiendo que un centro en buenas condiciones edilicias, favorece la integración, la recreación y la socialización, evitando el aislamiento de nuestros adultos mayores.

Los trabajos se concretan en equipo junto a su presidenta, Norma Zambrano, y la profesora Rossana Diez, con el objetivo de que las mejoras edilicias puedan brindar más accesibilidad, confort y seguridad, pilares esenciales para la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Es así que desde el Municipio se aportan materiales y mano de obra en pintura, electricidad, plomería y techado y desde la institución también se aportó parte del material necesario.

Las obras ya iniciadas incluyen:

• Pintura interior y exterior.

• Refacción de cañerías y trabajos de plomería.

• Techado de un ambiente para mayor seguridad y comodidad.

La iniciativa no se limita a mejoras edilicias: se trata de garantizar que más de 60 jubilados que asisten semanalmente a clases y talleres cuenten con un lugar digno, seguro y en condiciones, donde puedan disfrutar de actividades recreativas, culturales, artísticas y de capacitación. Sobre todo, se busca fortalecer un espacio de encuentro comunitario para los adultos mayores.

El intendente Sergio Ramos destacó el espíritu y el ímpetu de los jóvenes de la tercera edad en Rosario de Lerma, resaltando la importancia de que cuenten con ámbitos adecuados para desarrollar todas sus actividades.

El Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales avanza hacia una nueva etapa, reafirmando el compromiso del municipio con quienes tanto aportaron al crecimiento de la comunidad.