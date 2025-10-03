¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
3 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

trigemelos
feria holística
Clima en Salta
Masters 1000 de Shanghai
Allanamientos en Salvador Mazza
constelaciones familiares
Fórmula Uno
feria emprende sur
Rosario de Lerma
trigemelos
feria holística
Clima en Salta
Masters 1000 de Shanghai
Allanamientos en Salvador Mazza
constelaciones familiares
Fórmula Uno
feria emprende sur
Rosario de Lerma

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Mejoras y recuperación del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Rosario de Lerma

Más de 60 adultos mayores que asisten regularmente al centro de jubilados, podrán contar con un espacio recuperado y seguro, tras años de abandono. 
Viernes, 03 de octubre de 2025 13:28
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales, ubicado sobre calle Leandro Alem, avanza rápidamente con los trabajos de refacción y recuperación. 

El intendente Ingeniero Sergio Omar Ramos a través de la Dirección de Obras Públicas, encara estos trabajos entendiendo que un centro en buenas condiciones edilicias,  favorece la integración, la recreación y la socialización, evitando el aislamiento de nuestros adultos mayores.

Los trabajos se concretan en equipo junto a su presidenta, Norma Zambrano, y la profesora Rossana Diez, con el objetivo de que las mejoras edilicias puedan brindar  más accesibilidad, confort y seguridad, pilares esenciales para la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Es así que  desde el Municipio se aportan materiales y mano de obra en pintura, electricidad, plomería y techado y desde la institución también se aportó parte del material necesario. 

Las obras ya iniciadas incluyen:
•    Pintura interior y exterior.
•    Refacción de cañerías y trabajos de plomería.
•    Techado de un ambiente para mayor seguridad y comodidad.

La iniciativa no se limita a mejoras edilicias: se trata de garantizar que más de 60 jubilados que asisten semanalmente a clases y talleres cuenten con un lugar digno, seguro y en condiciones, donde puedan disfrutar de actividades recreativas, culturales, artísticas y de capacitación. Sobre todo, se busca fortalecer un espacio de encuentro comunitario para los adultos mayores.

El intendente Sergio Ramos destacó el espíritu y el ímpetu de los jóvenes de la tercera edad en Rosario de Lerma, resaltando la importancia de que cuenten con ámbitos adecuados para desarrollar todas sus actividades.
El Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales avanza hacia una nueva etapa, reafirmando el compromiso del municipio con quienes tanto aportaron al crecimiento de la comunidad.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD