Mosconi: desmienten que la intendenta Guerrero haya contratado a su pareja como funcionario municipal

“Qué difícil es ser mujer y ser intendenta en el norte, porque somos una sociedad muy machista, que declama pero que nunca se deconstruyó”, consideró el abogado Rambert Alexis Ríos, al ser consultado por una serie de hechos que, según comunicadores del departamento San Martín y publicaciones en redes sociales, se habrían producido en la localidad de General Mosconi, luego del caso que tuvo como protagonista a la intendenta Ana Guerrero Palma.

La semana pasada, la abogada norteña fue denunciada por una compañera de trabajo de su esposo, por haberla agredido en las oficinas administrativas de la Clínica San Antonio de Tartagal. La intendenta mosconense habría llegado al lugar para reclamarle supuestos hechos ocurridos entre esta mujer, una amiga y su esposo, Ariel Jaime, en su vivienda de Mosconi, los cuales habrían quedado registrados en una cámara de seguridad.

Algunas versiones indican que, sin mediar palabras, la intendenta tomó a la mujer a golpes de puño y patadas, aflojándole varias piezas dentarias -Guerrero Palma difunde en redes sociales sus clases de entrenamiento y box-. Por su parte, la abogada aseguró que, al increparla verbalmente, la mujer intentó agredirla y que solo se defendió.

Lo cierto es que el incidente llegó al escritorio del fiscal penal Rafael Medina, quien dictó momentáneamente una prohibición de acercamiento de 200 metros para ambas mujeres, hasta tanto la situación quede aclarada mediante testimonios o imágenes registradas en el sanatorio norteño.

La versión sobre el supuesto nombramiento

El jueves se difundió la información de que Guerrero Palma había contratado a su marido al frente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Varios medios de Tartagal y Mosconi reprodujeron la noticia y criticaron duramente a la intendenta. Además, agregaron que, por esta supuesta designación, el propio esposo de Guerrero y el secretario de Finanzas del municipio se habrían tomado a golpes dentro del edificio comunal, a la vista de funcionarios y empleados que debieron intervenir.

Las redes sociales dieron por ciertos ambos episodios y fustigaron a la jefa comunal y a su esposo: “Lo corrieron de la clínica por el quilombo que ella se mandó, por eso lo premió con un trabajo en la muni”; “Esa es la casta que se aprovecha de su condición” fueron algunos de los comentarios más leves.

La verdad de los hechos

Sin embargo, todo resultó ser falso, según explicó el asesor legal de la intendenta, Rambert Ríos. “La doctora Guerrero Palma jamás designó a su marido en ningún cargo en la Municipalidad de General Mosconi. En realidad, se trata de su exesposo, porque después del incidente en Tartagal se separaron en duros términos, como suele ocurrir en cualquier pareja ante un hecho de este tipo.

Tampoco el señor Jaime se tomó a golpes con el asesor contable, sencillamente porque ese funcionario, por razones de salud, está internado desde hace más de una semana en Salta con neumonía. Ambas cosas son fácilmente comprobables, pero los periodistas de Mosconi y Tartagal dieron por cierto un hecho falso”, sostuvo.

Ríos explicó además que “todo fue generado por un opositor político de la doctora Guerrero. El mismo periodista reconoció en otros medios que ‘se comió el amague’. Quizás, por querer tener la primicia, lo difundió sin chequear, confiado en que lo que le habían dicho era cierto. Pero eso amerita reflexionar sobre el papel de los medios, que tienen una enorme responsabilidad, sobre todo en lugares como Tartagal o Mosconi, donde se han vivido hechos muy violentos generados desde la política.

Por eso pedimos responsabilidad a los medios de comunicación, porque ya sabemos que los opositores, con tal de generar daño, no miden las consecuencias; pero quienes terminan pagando son los vecinos”, remarcó.

Por último, Ríos consideró que “la situación se da con tanta saña porque se trata de una mujer. Por muchísimo más, cuando han sido hombres los que se agarraron a piñas en la calle -aun siendo intendentes-, nadie se burló ni se regodeó como en esta oportunidad.

Lo digo con conocimiento de causa, porque me tocó patrocinar a un empresario que tuvo un incidente serio con un intendente de la zona, y el hecho pasó sin pena ni gloria. Pero como Guerrero Palma es mujer, las más crueles y menos sororas han sido las propias mujeres, que no toman en cuenta el dolor de una ruptura matrimonial. La intendenta además es madre, tiene padres que sufren por las burlas y los comentarios, pero eso a nadie le interesó”, expresó el letrado.

Más allá de las aclaraciones del abogado, el caso sigue siendo tema de conversación en medios y redes sociales, donde la abogada mosconense continúa siendo blanco de críticas.