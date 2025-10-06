Concejal de Metán regala verduras que sembró en una huerta con sus nietos

Un concejal de Metán recibió amplio apoyo de la comunidad y en las redes sociales al regalar verduras que se cosechó de una huerta familiar en la que trabajó junto a sus nietos.

Se trata de Federico “Pueblo” Delgado quien tiene el espacio en el que trabajan la tierra en el barrio denominado Bella Vista (ex Finca El Molino), cerca de la ruta nacional 9/34, en el acceso sur de Metán.

Se trata de una huerta familiar y social en la que viene trabajando con sus nietos, Agustino, de siete años, y Federica de 8, quienes realizan las labores con alegría y gran entusiasmo.

“Venimos repartiendo entre vecinos humildes e instituciones acelga, rabanitos, lechuga, remolacha y repollo, que hemos cosechado”, dijo el concejal Delgado a El Tribuno.

“Con mis nietos hacemos todo el proceso y ellos comparten este momento con mucha alegría y me dan una gran motivación para seguir adelante con esta iniciativa. Sembramos las semillas y luego trasplantamos los almácigos y regamos siempre por que el agua es fundamental”, destacó.

“Lo lamentable es que el INTA ya no distribuye las semillas del programa Pro Huerta y muchas familias producían sus propias verduras y se quedaron sin eso. He logrado conseguir también algunas semillas y las estoy distribuyendo en forma gratuita”, señaló Delgado.

Una feria de verduras

El concejal metanense dijo que logró adquirir algunas herramientas básicas para el cultivo y trabajo de la tierra y que tiene pensado seguir agrandando la huerta familias con fines sociales.

“Vamos a continuar armando huertas en centros vecinales y otras instituciones e incentivando a los vecinos que tengan las suyas para producir sus propios alimentos. Me sorprendió gratamente la buena repercusión que está teniendo esta iniciativa”, dijo el edil.

“Queremos armar un feria de frutas y verduras para que se puedan comercializar los productos como lo hacen los artesanos. Creemos que podría ser en un lugar como en el Paseo de la estación”, destacó Delgado, quien dijo que ahora en su huerta está trasplantando, junto a sus nietos, remolachas y espinacas.

El viernes pasado el concejal y la gente que lo acompaña montaron una carpa en el centro de la ciudad y en poco tiempo regalaron una gran cantidad de verduras a los vecinos más humildes que pasaban por el lugar y se acercaban a retirarlas.

El edil es conocido porque en Metán desde hace casi dos años desarrolla el programa denominado “Pueblo en tu barrio”, en el que realiza trabajos de pintura y mejoras en espacios públicos, también erradica y limpia basurales clandestinos y lleva adelante tareas de concientización en sus redes sociales. Entre otras acciones durante el invierno pasado acercó leña a hogares de personas humildes para que no pasen frío, puedan preparar sus alimentos y calentar agua.