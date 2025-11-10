PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
10 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Levantamiento de potencia
Día de la Tradición
Minería
Amenaza de Muerte
Messi
Día de la Tradición
Moldes
Levantamiento de potencia
Día de la Tradición
Minería
Amenaza de Muerte
Messi
Día de la Tradición
Moldes

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR BLUE

$1420.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Moldes celebró el Día del Empleado Municipal con un agasajo especial

El intendente Omar Carrasco, junto a su gabinete y los concejales Ramón Álvarez y Nicolás Saldaño, compartieron un encuentro con los trabajadores municipales en reconocimiento a su compromiso diario. Hubo almuerzo, espectáculos y entrega de indumentaria laboral.
Lunes, 10 de noviembre de 2025 12:54
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El viernes 7 de noviembre, el municipio celebró el Día del Empleado Municipal con una jornada de camaradería y reconocimiento a quienes, con su esfuerzo cotidiano, sostienen los servicios y el crecimiento de la comunidad.

El intendente Omar Carrasco, acompañado por su equipo de gobierno y los concejales Ramón Álvarez y Nicolás Saldaño, encabezó el encuentro que reunió a empleados de todas las áreas. La jornada incluyó un almuerzo, música en vivo y sorteos, en un ambiente de alegría y agradecimiento.

Durante la celebración, se realizó además la entrega de indumentaria de trabajo al personal del sector obrero, una acción que continuará en los próximos meses con los demás sectores.

“Este reconocimiento es una forma de agradecer el compromiso y la dedicación de cada trabajador municipal. Su esfuerzo hace posible cada servicio que brindamos y cada avance que logramos en nuestro municipio”, expresó el jefe comunal.

El evento fue pensado como un momento de encuentro y valoración colectiva, destacando la importancia del trabajo en equipo y del rol fundamental que cumple cada empleado municipal en el funcionamiento y desarrollo de la ciudad.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD