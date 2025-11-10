Moldes celebró el Día del Empleado Municipal con un agasajo especial

El viernes 7 de noviembre, el municipio celebró el Día del Empleado Municipal con una jornada de camaradería y reconocimiento a quienes, con su esfuerzo cotidiano, sostienen los servicios y el crecimiento de la comunidad.

El intendente Omar Carrasco, acompañado por su equipo de gobierno y los concejales Ramón Álvarez y Nicolás Saldaño, encabezó el encuentro que reunió a empleados de todas las áreas. La jornada incluyó un almuerzo, música en vivo y sorteos, en un ambiente de alegría y agradecimiento.

Durante la celebración, se realizó además la entrega de indumentaria de trabajo al personal del sector obrero, una acción que continuará en los próximos meses con los demás sectores.

“Este reconocimiento es una forma de agradecer el compromiso y la dedicación de cada trabajador municipal. Su esfuerzo hace posible cada servicio que brindamos y cada avance que logramos en nuestro municipio”, expresó el jefe comunal.

El evento fue pensado como un momento de encuentro y valoración colectiva, destacando la importancia del trabajo en equipo y del rol fundamental que cumple cada empleado municipal en el funcionamiento y desarrollo de la ciudad.