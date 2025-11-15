Rosario de Lerma: Fútbol, una herramienta de enseñanza de valores

El Torneo de Fútbol Infanto Juvenil "Enrique Cinco" regresa con su segunda edición, una propuesta que fomenta la práctica deportiva y, sobre todo, la integración social. Con la participación de alrededor de 900 niños de entre 5 y 12 años, el torneo se ha consolidado como un espacio de encuentro para las familias de Rosario de Lerma y una oportunidad para que los más chicos aprendan a trabajar en equipo, respetar reglas y crecer con valores.

Este año, el torneo contará con la participación de 66 equipos de 24 clubes locales, superando la convocatoria de la primera edición, que se celebró a principios de este año. La convocatoria no solo es un éxito en términos de número, sino también en la capacidad de generar un ambiente positivo de sociabilización para los niños, quienes tienen la oportunidad de compartir experiencias con sus compañeros.

En esta segunda edición, se realizó la entrega de kits deportivos a los equipos, que incluyen camisetas, pelotas y otros elementos de entrenamiento. Esta iniciativa no solo fomenta la práctica deportiva, sino que también se complementa con la entrega de premios, trofeos y reconocimientos individuales para los participantes, tal como se hizo en la primera edición.

El torneo lleva el nombre de Enrique Cinco, un vecino del barrio San Jorge, quien es recordado por su compromiso con el fútbol infantil y su labor solidaria. A lo largo de los años, Enrique acompañó a los niños del barrio en su desarrollo deportivo y humano.

El intendente municipal, Sergio Ramos, expresó: "Reeditar estos torneos nos emociona profundamente. Son torneos que nos recuerdan a aquellos viejos Torneos Evita, donde el deporte era un punto de encuentro para toda la comunidad".