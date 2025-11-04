Gran expectativa por el concurso de pesca de la boga y la palometa en dique El Tunal

Una gran expectativa se ha generado en torno a una nueva edición del exitoso concurso de pesca de la boga y la palometa que se llevará a cabo este fin de semana en dique El Tunal.

Se trata de la séptima edición del evento familiar que organiza un grupo de pescadores de Metán, denominado “Rancho el Compadre”.

Las inscripciones tienen un costo de $30.000 por persona y las categorías serán en lanchas, kayak y pesca de costa. Los menores de 10 años no abonan y habrá un lunch, sorteos y premios para los concursantes.

Francisco Giménez, Federico Azurmendi y Federico Mahmud, quienes trabajan en la organización dijeron que esperan a pescadores de Tucumán, Jujuy y de distintas localidades de Salta, en el predio que la Municipalidad de El Galpón tiene en dique El Tunal.

Las inscripciones siguen abiertas, para mayor información los interesados se pueden comunicar con Giménez al 3876 439988.

El predio que la Municipalidad de El Galpón tiene a orillas de dique El Tunal, con una vista imponente, cuenta con todas las comodidades y durante la jornada habrá venta de comidas regionales en el lugar.

Uno de los concursos más grandes del país El año pasado el concurso que organiza “Rancho el Compadre” se consolidó como uno de los más grandes del país. Participaron 230 pescadores en 40 lanchas, con equipos de tres personas, también hubo concursantes en kayak y de costa, entre los que se destacó la participación de mujeres y de 29 niños.

En la categoría de lanchas los ganadores fueron Rodolfo Arredondo, Carlos Gordillo y su hijo de 8 años, Federico Gordillo, de Joaquín V. González, quienes obtuvieron hermosos ejemplares de boga.

“Tenemos muy buenas expectativas. Muchos se siguen inscribiendo y a pesar de la difícil situación económica esperamos repetir el éxito que el año pasado tuvo este concurso que se organiza con gran sacrificio, el apoyo de las municipalidades de El Galpón y de Metán, de CEM Comunicaciones y comerciantes que apoyan este evento familiar que incentiva la pesca deportiva y el cuidado del medio ambiente”, dijo Azurmendi a El Tribuno.