PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
4 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Marcelo Tinelli
Senado de la Nación
Clima en Salta
femicidio de Nahir Klimasauskas
Antonella Roccuzzo
Javier Milei
María Belén Ludueña
Nico Vázquez
música
El Tunal
Marcelo Tinelli
Senado de la Nación
Clima en Salta
femicidio de Nahir Klimasauskas
Antonella Roccuzzo
Javier Milei
María Belén Ludueña
Nico Vázquez
música
El Tunal

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1455.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Gran expectativa por el concurso de pesca de la boga y la palometa en dique El Tunal

Se trata de la séptima edición que se desarrollará el sábado 8 de noviembre en el predio de la Municipalidad de El Galpón.

Adrián Quiroga

Martes, 04 de noviembre de 2025 20:18
Ganadores de la edición 2024.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una gran expectativa se ha generado en torno a una nueva edición del exitoso concurso de pesca de la boga y la palometa que se llevará a cabo este fin de semana en dique El Tunal. 

Notas Relacionadas

Se trata de la séptima edición del evento familiar que organiza un grupo de pescadores de Metán, denominado “Rancho el Compadre”.

Las inscripciones tienen un costo de $30.000 por persona y las categorías serán en lanchas, kayak y pesca de costa. Los menores de 10 años no abonan y habrá un lunch, sorteos y premios para los concursantes. 

Francisco Giménez, Federico Azurmendi y Federico Mahmud, quienes trabajan en la organización dijeron que esperan a pescadores de Tucumán, Jujuy y de distintas localidades de Salta, en el predio que la Municipalidad de El Galpón tiene en dique El Tunal.

Las inscripciones siguen abiertas, para mayor información los interesados se pueden comunicar con Giménez al 3876 439988.

El predio que la Municipalidad de El Galpón tiene a orillas de dique El Tunal, con una vista imponente, cuenta con todas las comodidades y durante la jornada habrá venta de comidas regionales en el lugar.

Uno de los concursos más grandes del país El año pasado el concurso que organiza “Rancho el Compadre” se consolidó como uno de los más grandes del país. Participaron 230 pescadores en 40 lanchas, con equipos de tres personas, también hubo concursantes en kayak y de costa, entre los que se destacó la participación de mujeres y de 29 niños.

En la categoría  de  lanchas los ganadores fueron Rodolfo Arredondo, Carlos Gordillo y su hijo de 8 años, Federico Gordillo, de Joaquín V. González, quienes obtuvieron hermosos ejemplares de boga.

“Tenemos muy buenas expectativas. Muchos se siguen inscribiendo y a pesar de la difícil situación económica esperamos repetir el éxito que el año pasado tuvo este concurso que se organiza con gran sacrificio, el apoyo de las municipalidades de El Galpón y de Metán, de CEM Comunicaciones y comerciantes que apoyan este evento familiar que incentiva la pesca deportiva y el cuidado del medio ambiente”, dijo Azurmendi a El Tribuno.

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD