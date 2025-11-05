Denuncian el faltante de más de 39 resoluciones en el Concejo Deliberante de Metán

El Concejo Deliberante de San José de Metán se vio envuelto en un verdadero escándalo debido a una denuncia del faltante de más de 39 resoluciones, en la carátula del año 2024, de los registros del legislativo de esa localidad.

La presentación fue realizada hoy en la Fiscalía Penal 1 por la concejal radical, Ana Sol García Mendoza. La edil dijo en la denuncia que ayer: “Al no encontrarse la documentación en el Concejo Deliberante solicitó la presencia de un escribano público para que constate el faltante”.

“Es mi obligación como funcionaria pública garantizar transparencia. Esas resoluciones deberían estar en el Concejo Deliberante. Puede ser que aparezcan ahora, pero no hay un registro ni un pedido para retirarlas, porque se trata de los originales”, dijo a El Tribuno la concejal, García Mendoza.

El tema fue tratado en la sesión de hoy del Concejo, donde el edil Federico Delgado solicitó que se conforme una comisión investigadora, lo que fue aprobado por mayoría.

“Se va a conformar una comisión investigadora, que es lo que corresponde en estos casos, porque hay una denuncia penal”, dijo el abogado y concejal Delgado.

“Los expedientes si están”

La presidente del Concejo Deliberante, Romina Barboza, no se encontraba en Metán cuando se produjo esta situación y estaba siendo reemplazada en el cargo por el concejal, Federico Anuch.

“Los expedientes si están”, aseguró Barboza hoy a El Tribuno al hacerse cargo nuevamente de la presidencia del legislativo de la localidad del sur provincial.