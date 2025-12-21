Cerco sobre la delincuencia en el interior: tres prófugos capturados en un solo día

A veces, la seguridad no depende de grandes persecuciones cinematográficas, sino del ojo clínico y la presencia policial en el territorio donde los delicuentes se creen a salvo. En una jornada que recorrió la geografía salteña de sur a norte, En las últimas horas, los patrullajes preventivos terminó por desmoronar la libertad de tres hombres que, hasta hace pocas horas, creían que el paso del tiempo o la distancia habían borrado sus huellas del radar judicial.

Bajo el amparo de la oscuridad, cuando las calles suelen invitar a la falsa confianza, el Distrito de Prevención 3 marcaba el paso de Metán. Fue en la intersección de Balcarce y San Martín donde la tranquilidad de un joven de 27 años se interrumpió abruptamente. Lo que comenzó como una identificación de rutina reveló una realidad distinta: el sujeto cargaba con un pedido de captura por robo, una cuenta pendiente que lo sacó de la calle para ponerlo, de inmediato, frente a la Fiscalía Penal correspondiente.

Casi al mismo tiempo, a cientos de kilómetros de distancia, la escena se repetía con matices similares en Tartagal. Allí, efectivos de la Brigada de Investigaciones no dejaron al azar el control en la zona de calle Brasil y Río Juramento. Un hombre de 38 años, que circulaba por la zona, no pudo sortear la verificación de antecedentes. El resultado fue idéntico: una orden de detención vigente por delitos contra la propiedad que lo obligó a cambiar su destino hacia los despachos del Juzgado de Garantías 1.

Sin embargo, el procedimiento más inquietante de este periplo de capturas ocurrió entrada la tarde del sábado en Orán. Pasadas las 16, el movimiento habitual de la calle Alvarado y Adrián Cornejo se vio interrumpido por la intervención de la División Motoristas de Emergencias.

Allí, los uniformados detectaron a un sujeto de 29 años cuya actitud no encajaba con el entorno: observaba de manera persistente los vehículos estacionados, un comportamiento clásico de quien busca una oportunidad para el ilícito. Al ser abordado, el sistema informático policial encendió las alarmas con un código rojo. Este hombre no solo era buscado por un hecho puntual, sino que arrastraba diversas causas penales que lo señalaban como un objetivo de alta prioridad para la justicia.