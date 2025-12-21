Cena de egresados en una escuela rural

Alumnos egresados de la escuela rural Finca La Población, de Campo Santo, celebraron por primera vez una fiesta de egresados con un servicio de catering. Este acontecimiento que para el resto de las escuelas y colegios es normal, fue algo extraordinario para la comunidad de la escuela rural "Julio Cornejo".

Cada año, al final del ciclo lectivo, los alumnos egresados de 7º grado, tenían un acto sencillo y emotivo con la entrega de certificados y un refrigerio con alimentos elaborados por las familias. "Este año quisimos junto a la cooperadora, que todos disfrutaran del acto y la cena, que los papás permanezcan junto a sus hijos, sin tener que levantarse para servir la comida, y nos animamos a contratar un servicio de catering, y salió muy bien", explicó el director José Vilca.

Durante el 2025, la escuela contó con una matrícula de 26 alumnos que asistieron a clases con el sistema plurigrado, es decir, donde en una sola aula toman clases alumnos de 1º, 2º y 3º grado, mientras que en otra lo hacen 5º, 6º y 7º grado, quedando disponible una tercera aula para el nivel inicial. La Promo 2025, está conformada solo por cuatro egresados, tres del nivel primario y uno del nivel inicial, por tratarse de un número bajo de alumnos, se tomó la decisión que todos los estudiantes participaran de la cena: "Fue algo muy lindo, contamos con mozos, una hermosa ornamentación y una exquisita cena" destacó Vilca.

Este tipo de servicios suelen ser muy caros, el costo de las tarjetas para una cena de egresados osciló entre los 80 y 100 mil pesos, un precio inaccesible para familias de bajos recursos. "Logramos que Pasaje 54, un servicio de Campo Santo, nos hiciera muy buen precio, por lo que pudimos acceder al pago sin inconvenientes, cumpliendo con un sueño que esperamos poder darle continuidad, nuestros niños también se merecen una despedida como el resto de los alumnos" destacó Vilca.