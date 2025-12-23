Exeni y Hernández Berni refuerzan la agenda sanitaria

Con un abordaje territorial y respaldo profesional, el diputado provincial Omar Exeni y el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, entregaron 160 diagnósticos tempranos de TDAH y autismo. También anunciaron "consultorios digitales" de tartamudez.

La iniciativa impulsada por el diputado provincial Omar Exeni y el intendente Franco Hernández Berni alcanzó un hito sanitario poco frecuente en el interior salteño: la entrega efectiva de diagnósticos clínicos, elaborados por profesionales especializados, a familias que históricamente no accedían a este tipo de evaluaciones.

A un mes del desembarco en Tartagal junto al equipo del Centro Cettis, el trabajo permitió avanzar con más de 160 diagnósticos comprometidos para niñas y niños con TDAH y autismo, además de evaluaciones vinculadas a trastornos del habla. No se trató solo de detectar casos, sino de cerrar el proceso con informes formales, orientación a las familias y derivaciones, un paso clave y habitualmente ausente fuera de la Capital.

Exeni y Hernández Berni remarcaron que la experiencia es inédita en el interior de Salta y que fue posible tras un esfuerzo sostenido "a pulmón", sin estructuras preexistentes, con articulación institucional y trabajo territorial. El modelo replica una política sanitaria ya aplicada en la ciudad de Salta y que ahora se trasladó al norte provincial.

Dato sanitario

Los relevamientos arrojaron además un dato sanitario de peso: uno de cada 35 chicos evaluados presenta autismo o TDAH, lo que refuerza la urgencia de sostener la detección temprana. En ese marco, Exeni y Hernández Berni anunciaron que en 2026 sumarán diagnósticos remotos para chicos con tartamudez, ampliando el alcance en zonas rurales y comunidades alejadas.

"Todo esto es gracias a las políticas federales del Gobernador Sáenz. Encontramos un compromiso político con el intendente Hernández Berni que apunta a consolidar una política pública que nos costó mucho esfuerzo: garantizar diagnósticos tempranos y acceso real a la salud infantil en el interior, donde durante años estas respuestas no llegaron", destacó el diputado Omar Exeni.