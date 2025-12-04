La escuelita del profe wichi necesita ayuda para seguir andando

Hay sueños que nunca se cumplen y otros que se cumplen arañando las paredes. Así, en medio de una maraña de necesidades insatisfechas, cerca de 100 alumnos de entre 3 y 14 años, concurren todos los fines de semana a la escuela comunitaria de idiomas originarios Nafwaj, que funciona en el patio de tierra del Lote 75 Tierras Fiscales, en Embarcación. Allí se enseña fundamentalmente las lenguas wichi, toba y chorote. Las clases son gratuitas y están a cargo de tres docentes. El objetivo es que los niños y adolescentes de comunidades indígenas, puedan entender la educación convencional en su lengua original, ya que muchos de ellos apenas entienden el español y en las escuelas falta apoyo bilingüe.

Detrás de esta escuela que ya tiene 10 años, está el profesor wichi Néstor Elio Fernández, quien le contó a El Tribuno que "tenemos un gran desafío este año, ya que durante mucho tiempo hemos encarado el acompañamiento social y educativo a niños vulnerables de comunidades indígenas de Embarcación, y este año no contamos con recursos como útiles escolares para dictar las clases y tampoco tenemos mercadería ni dinero para darles una taza de leche con pan o un almuerzo cuando concurren los sábados a reforzar el aprendizaje".

Para no interferir en la actividad escolar formal, el apoyo escolar se imparte los sábados de 9 a 12 o por la tarde, de 17 a 19, dependiendo de las condiciones del tiempo, que en la zona las altas temperaturas suelen superar los 45 grados en esta época.

Agregó: "Esta tarea nos demanda mucho esfuerzo, es ad honorem y no se reciben beneficios por parte de ninguna organización. Solo algunos que apuestan a la educación inclusiva hacen sus aportes y donaciones, pero eso que mantuvo en pie el proyecto hasta ahora, se va apagando por la profunda crisis económica del país".

El profe wichi apela a la solidaridad de los lectores: "Les pedimos a los que se puedan sumar a esta causa solidaria, que lo hagan. Recibimos todo tipo de ayuda, pero lo más útil y necesario por ahora son útiles escolares como lápices, borradores, carpetas, cuadernos, mochilas, cartulinas, tizas, y todo lo que el alumno pueda utilizar en las clases. También alimentos no perecederos y frutas, verduras, leche, carne y pan".

Para esta finalidad, dejó el alias: ESCUELITAWICHI para donar dinero, la dirección que es Embarcación, comunidad Lote 75 Tierra Fiscales y el teléfono de contacto: 3704973216.