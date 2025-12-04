PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
4 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Accidente vial
Senadores provinciales
UCR salteña
Cruz Roja Filial Salta
caso jimena Salas
Accidente vial
Senadores provinciales
UCR salteña
Cruz Roja Filial Salta
caso jimena Salas

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

La escuelita del profe wichi necesita ayuda para seguir andando

La crisis golpeó de lleno en los más vulnerables y necesitan útiles escolares y mercadería para las clases de los sábados.

Laura Alvarez Chamale
Jueves, 04 de diciembre de 2025 01:55
El momento de la comida en la escuelita Nafwaj.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Hay sueños que nunca se cumplen y otros que se cumplen arañando las paredes. Así, en medio de una maraña de necesidades insatisfechas, cerca de 100 alumnos de entre 3 y 14 años, concurren todos los fines de semana a la escuela comunitaria de idiomas originarios Nafwaj, que funciona en el patio de tierra del Lote 75 Tierras Fiscales, en Embarcación. Allí se enseña fundamentalmente las lenguas wichi, toba y chorote. Las clases son gratuitas y están a cargo de tres docentes. El objetivo es que los niños y adolescentes de comunidades indígenas, puedan entender la educación convencional en su lengua original, ya que muchos de ellos apenas entienden el español y en las escuelas falta apoyo bilingüe.

Detrás de esta escuela que ya tiene 10 años, está el profesor wichi Néstor Elio Fernández, quien le contó a El Tribuno que "tenemos un gran desafío este año, ya que durante mucho tiempo hemos encarado el acompañamiento social y educativo a niños vulnerables de comunidades indígenas de Embarcación, y este año no contamos con recursos como útiles escolares para dictar las clases y tampoco tenemos mercadería ni dinero para darles una taza de leche con pan o un almuerzo cuando concurren los sábados a reforzar el aprendizaje".

Para no interferir en la actividad escolar formal, el apoyo escolar se imparte los sábados de 9 a 12 o por la tarde, de 17 a 19, dependiendo de las condiciones del tiempo, que en la zona las altas temperaturas suelen superar los 45 grados en esta época.

Agregó: "Esta tarea nos demanda mucho esfuerzo, es ad honorem y no se reciben beneficios por parte de ninguna organización. Solo algunos que apuestan a la educación inclusiva hacen sus aportes y donaciones, pero eso que mantuvo en pie el proyecto hasta ahora, se va apagando por la profunda crisis económica del país".

El profe wichi apela a la solidaridad de los lectores: "Les pedimos a los que se puedan sumar a esta causa solidaria, que lo hagan. Recibimos todo tipo de ayuda, pero lo más útil y necesario por ahora son útiles escolares como lápices, borradores, carpetas, cuadernos, mochilas, cartulinas, tizas, y todo lo que el alumno pueda utilizar en las clases. También alimentos no perecederos y frutas, verduras, leche, carne y pan".

Para esta finalidad, dejó el alias: ESCUELITAWICHI para donar dinero, la dirección que es Embarcación, comunidad Lote 75 Tierra Fiscales y el teléfono de contacto: 3704973216.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD