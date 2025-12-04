¿Cierra la Escuela de Música en Orán? Fuerte respaldo de artistas ante la incertidumbre

En los últimos días, han surgido inquietudes en torno a la Escuela de Música del IES 6046 Felipe Wagner en Orána. La posible decisión de cerrar el establecimiento generó una fuerte reacción por parte de artistas locales, quienes alzaron su voz en busca de respuestas claras. Riqui Zarra, músico y vecino de la ciudad, señaló sobre los rumores que circulan en las redes sociales y que encendieron las alarmas en la comunidad artística de esa ciudad norteña.

Zarra relató que fue hace dos semanas cuando la noticia comenzó a circular. "Nos enteramos y nos pusimos a investigar. Nos comunicamos con legisladores provinciales para saber qué información tenían al respecto. Patricia Hucena me comentó que el motivo sería la baja matrícula de alumnos y la falta de egresos, lo que podría justificar el cierre", comentó Zarra. Sin embargo, el artista indicó que la información sigue siendo incierta, ya que la resolución oficial que menciona la baja de matrícula no fue confirmada por las autoridades.

La preocupación aumenta cuando se mencionan las consecuencias laborales del posible cierre. "En caso de cerrarse, 35 profesores se quedarían sin trabajo", advirtió Zarra. A pesar de la aparente contradicción en la información oficial, que afirma tanto la falta de alumnos como la saturación de egresos, el temor de los trabajadores y estudiantes es palpable. La resolución de las autoridades indicaría que el ciclo de 2026 continuaría, pero para 2027 la escuela ya no tendría continuida

Artistas de la región, algunos provenientes de otras instituciones educativas que también atraviesan dificultades, expresaron su apoyo a la causa. "Hasta el momento, alrededor de 70 músicos se sumaron al reclamo, destacando que muchas otras escuelas enfrentan la misma problemática de recortes y cierre de espacios educativos", explicó Zarra.

En este contexto, la comunidad artística de Orán está organizando diversas acciones en defensa de la Escuela de Música. "Nos estamos preparando para realizar actividades y manifestaciones. También se habló de la posibilidad de contar con un espacio propio para la escuela, pero necesitamos certezas", señaló Zarra.

Un aspecto clave de la controversia está relacionado con el financiamiento. Según Zarra, el monto mensual destinado al mantenimiento de la Escuela de Música asciende a 4 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de este gasto, se busca garantizar que la institución siga creciendo y se pueda acceder a carreras superiores como la licenciatura en música. "Es la única escuela de música en la provincia que tiene habilitación para enseñar en todo el país y, lo más importante, es pública y gratuita", resaltó el músico.

Numerosos artistas locales y provinciales se sumaron al lema "No al cierre de la Escuela de Música de Orán", mostrando su respaldo a la continuidad de la institución.

La incertidumbre persiste: mientras algunos sectores del gobierno mantienen silencio, los artistas de Orán siguen luchando por el futuro de la única escuela de música pública y gratuita. ¿Lograrán evitar el cierre? Solo el tiempo lo dirá.

Fuente Radio A de Orán