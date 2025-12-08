Metán concluyó la reforma de su Carta tras un proceso participativo

La Convención Municipal de San José de Metán concluyó el proceso de reforma de la Carta Orgánica, tras un trabajo desarrollado en sesiones públicas y con la participación ad honorem de 18 convencionales. La revisión del marco institucional local incluyó temas centrales como la duración de los mandatos del intendente y de los concejales, además de los requisitos para acceder a esos cargos.

El intendente José María Issa, quien presidió la Convención, destacó que el proceso "nació del mandato de la comunidad y se llevó adelante aún en un contexto económico complejo, con la responsabilidad de fortalecer las instituciones, modernizar el funcionamiento del Estado y proyectar un Metán preparado para el tiempo que viene".

Durante el acto de cierre, Issa subrayó que la reforma "actualiza el marco institucional sin romper con la identidad histórica de la ciudad", e incorporó nuevas herramientas vinculadas a la transparencia, la participación ciudadana, mecanismos de control más claros y principios orientados a consolidar un modelo de gestión moderno, estable y cercano a los vecinos.

El jefe comunal también agradeció el compromiso de los convencionales y de todos los vecinos que siguieron el proceso, señalando que "la democracia se fortalece cuando se trabaja con diálogo, respeto y visión de futuro".

Pasos que siguen

Desde el área de Prensa de la Municipalidad afirmaron que la Carta Orgánica reformada será puesta a disposición de la comunidad una vez cumplidos los pasos formales correspondientes, resaltando la premisa de "instituciones fuertes para una ciudad que mira hacia adelante".

Los convencionales que integraron la reforma parcial fueron los siguientes: José María Issa, Romina Barboza, Alejandro Sentana, Annavella Balbuena, Fabio Pérez, Camilo García, Rocío Santillán, Víctor Gomes, José Luis Medrano, Lucía Pérez, Lourdes Toledo, Nidia Contrera, Sergio López (h), Nicolás Ruiz, Lorena García, Ramiro Paredes, Gladis Ortiz y Antonia Amengual.