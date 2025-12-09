San José de Metán vive con intensidad el tiempo de Navidad

San José de Metán ya vive intensamente el tiempo de Navidad con diferentes actividades y el encendido del árbol gigante en la plaza San Martín, que se hizo anoche con una gran concurrencia de público.

La plaza principal de la localidad fue ornamentada con luces e infraestructuras con el nombre de la localidad y una especial de un panal, construida hace tiempo, que la distingue como la “ciudad de la miel”. También hicieron funcionar las aguas danzantes.

Ayer en una jornada especial, en el Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción, los misachicos recorrieron las calles de la ciudad y también hubo celebraciones en las zonas rurales, como en el paraje Las Juntas.

Los vecinos se congregaron anoche en la plaza San Martín de Metán, donde la Municipalidad organizó una feria con exposición de talleres y shows de baile y canto. “Ya estamos viviendo juntos el espíritu navideño”, dijo el intendente, José María Issa.

“Personal del NIDO realizó la ornamentación navideña en las peatonales de calle 25 de Mayo, acompañando los trabajos que venimos llevando adelante para embellecer nuestra ciudad en estas fiestas”, destacaron desde el área de Prensa de la comuna metanense.

En ese 8 de diciembre, día de profunda significación para la comunidad católica, el intendente Issa acompañó la fiesta anual en honor a la Virgen del Valle en la localidad de Las Juntas.

La celebración reunió a vecinos, familias y gauchos que dieron forma a una jornada llena de fe, tradición y unidad. Hubo misa, procesión, desfile y un emotivo encuentro comunitario que reafirma el valor de mantener vivas nuestras raíces.

“La Municipalidad de San José de Metán saluda afectuosamente a toda la comunidad católica en esta fecha tan especial, y reconoce el trabajo de quienes sostienen esta celebración año tras año, fortaleciendo la identidad cultural y espiritual de nuestro municipio. Seguimos acompañando cada manifestación de fe y cada espacio donde nuestras comunidades crecen unidas”, destacó el área de Prensa