Issa: “La verdadera libertad no se construye destruyendo sino generando oportunidades”

San José de Metán se vistió de celeste y blanco para celebrar el 9 de Julio con un desfile, en el centro de la localidad, del que participaron instituciones, establecimientos educativos, fuerzas de seguridad y fortines gauchos.

“Queridas vecinas y vecinos de San José de Metán, autoridades presentes, organizaciones sociales, queridos gauchos: Muy buenos días y feliz Día de la Independencia para todos. Hoy no es un día más. Hoy, como cada 9 de Julio, nos reunimos como pueblo para rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que hace 209 años dieron el paso más valiente de nuestra historia: declarar la Independencia y apostar por una Nación libre, justa y soberana”, dijo en su discurso el intendente, José María Issa.

“Pero esa libertad que proclamaron no fue solamente una idea, fue una decisión valiente, colectiva y profundamente humana. Y ese mismo espíritu de decisión y coraje es el que debemos renovar cada día, desde cada lugar que nos toca”, destacó el jefe comunal.

“Desde San José de Metán, elegimos caminar otro camino. En tiempos donde parece imponerse la indiferencia, la frialdad y el abandono, nosotros elegimos estar cerca. Elegimos acompañar. Acompañamos a quienes estudian, a quienes trabajan, a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, a quienes luchan por salir adelante con dignidad”, indicó.

“Mientras otros miran para otro lado, nosotros hacemos: Hemos construido viviendas, mejorado nuestro hospital, ampliado servicios, fortalecido escuelas, sostenido los sueldos de nuestros trabajadores municipales al día, y seguimos invirtiendo en infraestructura, en cultura, en deporte, en contención social”, dijo Issa.

“En Metán no dejamos a nadie solo, y lo hacemos con respeto, con diálogo y con un profundo amor por nuestra tierra. Porque creemos que la verdadera libertad no se construye destruyendo, sino tendiendo la mano, generando oportunidades reales, y construyendo comunidad. Seguimos apostando a la unidad, al trabajo colectivo, al esfuerzo diario, y al respeto por quienes piensan distinto. No creemos en las divisiones ni en el enfrentamiento permanente. Creemos en el diálogo, en la comunidad organizada, en la esperanza y en la acción concreta”, dijo el intendente de Metán, ante el público, en su discurso por el Día de la Independencia.

“Agradezco profundamente a cada institución presente, a nuestras escuelas, colegios, fuerzas de seguridad, organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones gauchas, emprendedores y a todos los que hoy desfilan con orgullo. Gracias también al equipo que me acompaña día a día con compromiso, y a cada metanense que sigue creyendo en este proyecto que, con mucho esfuerzo, sigue cumpliendo”, destacó.

“Gracias, sobre todo, al pueblo de Metán, que hoy se congrega para vivir esta verdadera fiesta patria, y a los niños y niñas, que con su presencia iluminan este día. Ellos son el futuro, pero también el presente que debemos cuidar y abrazar. Desde esta gestión reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, con honestidad, y con amor por esta tierra. Porque Metán Avanza. Y lo hace con valores, con obras, con servicios, con oportunidades, y con la convicción de que la libertad no es un discurso: es poder vivir dignamente, poder elegir, poder soñar”, dijo Issa.

“Sigamos el legado de San Martín, de Belgrano y de Güemes, no solo en las palabras, sino en los hechos. Sigamos construyendo, con honor, una libertad verdadera que no deje a nadie afuera. ¡Viva la Patria! ¡Viva San José de Metán! ¡Y que viva la libertad de los pueblos que luchan con dignidad!”, concluyó el intendente de la localidad del sur provincial.

En el marco de los festejos patrios, en el Paseo La Estación, hubo durante toda la jornada una concurrida feria de emprendedores, artesanos, apicultores y de establecimientos educativos. Por la tarde se inició un festival con la actuación de diferentes grupos de artistas.