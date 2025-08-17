El intendente Issa y las obras en Metán

El intendente de Metán, José María Issa, recorrió obras que se llevan adelante con recursos propios del municipio y encabezó un multitudinario festejo por el Día del Niño con la participación de Carlitos Melián.

Entre los trabajos supervisó pavimento en calle Hipólito Yrigoyen, entre Santa Fe y Buenos Aires, que ya se encuentra finalizado, un nuevo espacio de juegos en el barrio 157 Viviendas, próximo a inaugurarse; y el mantenimiento de calles en el barrio 12 de Octubre, para mejorar la circulación.

"Todas estas obras se realizan con fondos municipales y el aporte de los vecinos, porque creemos en un Estado presente, que trabaja y da respuestas concretas", destacaron desde la comuna.

"En tiempos en que muchos piensan que el Estado debe estar ausente, nosotros, por convicción, decidimos estar presentes y seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos. No me eligieron para estar de brazos cruzados: cada vez que regreso a un lugar con una solución concreta, siento una enorme alegría". dijo Issa.

"Falta mucho por hacer, pero lo que hemos logrado hasta hoy no es poco" expresó el intendente.

El viernes, en la plaza San Martín, el intendente Issa participó de un multitudinario festejo por el Día del Niño, con la presencia de Carlitos Melián y la animación con los muñecos de "Yesica".

Hubo sonrisas, juegos, disfraces, regalos y mucha alegría de los pequeños que con sus familias colmaron el sector del playón de la plaza principal de la localidad.