¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
17 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

El Bordo
Fentanilo contaminado
Juicio por expropiación de YPF
Rugby Championship
Elecciones en Bolivia
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
El Bordo
Fentanilo contaminado
Juicio por expropiación de YPF
Rugby Championship
Elecciones en Bolivia
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

El intendente Issa y las obras en Metán

El jefe comunal destacó la presencia del Estado municipal.
Domingo, 17 de agosto de 2025 01:16
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El intendente de Metán, José María Issa, recorrió obras que se llevan adelante con recursos propios del municipio y encabezó un multitudinario festejo por el Día del Niño con la participación de Carlitos Melián.

Entre los trabajos supervisó pavimento en calle Hipólito Yrigoyen, entre Santa Fe y Buenos Aires, que ya se encuentra finalizado, un nuevo espacio de juegos en el barrio 157 Viviendas, próximo a inaugurarse; y el mantenimiento de calles en el barrio 12 de Octubre, para mejorar la circulación.

"Todas estas obras se realizan con fondos municipales y el aporte de los vecinos, porque creemos en un Estado presente, que trabaja y da respuestas concretas", destacaron desde la comuna.

"En tiempos en que muchos piensan que el Estado debe estar ausente, nosotros, por convicción, decidimos estar presentes y seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos. No me eligieron para estar de brazos cruzados: cada vez que regreso a un lugar con una solución concreta, siento una enorme alegría". dijo Issa.

"Falta mucho por hacer, pero lo que hemos logrado hasta hoy no es poco" expresó el intendente.

El viernes, en la plaza San Martín, el intendente Issa participó de un multitudinario festejo por el Día del Niño, con la presencia de Carlitos Melián y la animación con los muñecos de "Yesica".

Hubo sonrisas, juegos, disfraces, regalos y mucha alegría de los pequeños que con sus familias colmaron el sector del playón de la plaza principal de la localidad.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD